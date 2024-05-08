Hüseyin Taha Karagöz'den Fatih Altaylı'nın açıklamalarına videolu yanıt!

Gazeteci Hüseyin Taha Karagöz, Özgür Özel görüşmesi ile ilgili Fatih Altaylı'nın yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından videolu şekilde yanıt verdi.

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Türkiye'de son günlerde en önemli gündem maddelerinden birisi şüphesiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, sonra ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi. Türk siyasetinde yumuşama dönemi olarak nitelendirilen görüşmelerin yankısı sürerken, son olarak Özgür Özel'in gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesi, Fatih Altaylı'yı rahatsız etmişti.

Altaylı, yayınladığı videoda görüşme ile ilgili “Bu görüşmeyi kim ayarladıysa kim istediyse CHP içindeki hain odur” ifadelerini kullanmıştı.

Hüseyin Taha Karagöz’den videolu cevap

Fatih Altaylı'nın bu açıklamaları oldukça ses getirirken Hüseyin Taha Karagöz'den Altaylı'ya sosyal medyadan yanıt geldi. Karagöz, CHP lideri Özgür Özel'in tvnet’teki programına konuk olduğu bölümden bir kesit paylaşarak ve Fatih Altaylı'nın açıklamalarına alıntılayarak ‘Acaba kim :) Allah akıl fikir versin’ ifadelerini kullandı.

İşte Hüseyin Taha Karagöz'ün o paylaşımı

Acaba kim :)



Allah akıl fikir versin https://t.co/5bLMPTk9ms pic.twitter.com/v30ioNJBc0 — Taha Hüseyin Karagöz (@thhsynkrgz) May 8, 2024

Fatih Altaylı ne demişti?

CHP lideri Özgür Özel, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesi ile ilgili gazeteci Fatih Altaylı, "Bu kişiyle CHP'nin Genel Başkanı'nın görüşmesi gerçekten manasız olmuş." dedi ve dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştı.

YouTube'daki kanalında Altaylı şu ifadeleri kullandı;

"Taha Hüseyin Karagöz'ü büyük ihtimal çoğunluk tanımıyordur. Aslında ben de şahsen tanımıyorum. Çünkü öyle bir gazeteci ben ne gördüm ne duydum. Daha doğrusu öyle biri var ama o kişi gazeteci değil. O kişi AK Parti yanlısı bir trol. CHP'li, muhalif veya AK Parti'yi eleştiren kişilere ağır saldırılarda bulunan, sanki saygın bir görüntüsü varmış izlenimi vererek AK Parti saflarında yer edinmeye çalışan, çok net herkesin trol olduğunu bildiği bir kişi.

"Manasız olmuş"

Bu kişiyle CHP'nin Genel Başkanı'nın görüşmesi gerçekten manasız olmuş. Bu tiplerle görüşülmez. Ben şundan eminim Özgür Özel bu kişinin kim olduğunu bilmiyor. Ancak Özgür beye tavsiyem şudur. Sen 'Baba' filmini izledin mi? Ben çok izledim, kitabını da defalarca okudum. Kitapta baba, ailenin intikam planını yapar ölmeden önce. Kendisini vuran ve oğlunun ülkeyi terk etmesine sebep olan olaylarla ilgili olarak intikam planı yapar. Bu da şöyledir; baba öldüğü gün cenaze töreni sırasında tetikçiler tüm onları temizleyecektir. Fakat burada en güç olan, aile içindeki hainleri bulmaktır. Kim hain? Baba ölmeden önce der ki 'Sana ben ölmeden önce bize düşman olan karşı aileden birisiyle haber yollayacaklar ve barış teklifinde bulunacaklar, uzlaşma teklifinde bulunacaklar. Sana o haberi getiren kimse hain odur.

"Bu görüşmeyi kim ayarladıysa kim istediyse hain odur"

Şimdi Özgür Özel'in de elinde çok güzel bir imkan var. Hain kim bulma imkanı... Ona 'Taha Hüseyin Karagöz'le görüşmeniz lazım' diye onu kim genel merkeze getirdiyse, bu görüşmeyi kim ayarladıysa kim istediyse hain odur. Çünkü bu normal bir şey değil. Yani CHP lideri bunca gazeteci ve insan varken kalkıp da bu kişiyle görüştüyse... Ben Özel'in bu kişiyi tanıdığını hiç sanmıyorum. Adının ve varlığından da haberdar olduğunu sanmıyorum. Bilinmez çünkü. Kim ona Taha Hüseyin Karagöz'ü prezante ettiyse, Özgür Özel onu yanından uzaklaştırsın. Kimse bunu getiren hain odur. CHP içerisinde gelecek dönemin haini, sarayın oraya yerleştirdiği adam o kişidir, net.