Macar Bakan: Kendimizi bir Türk milleti olarak görüyoruz

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak, "Biz Macarlar, kendimizi Orta Asya'dan hatta Orta Asya'nın doğusundan gelen bir Türk milleti olarak görüyoruz." dedi.

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Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Bakan Csak, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri değerlendirdi. Csak, Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

'ÇOK UZUN ZAMANDIR TÜRKİYE'Yİ GÖRMEK İSTİYORDUM'

Türkiye ziyaretinden ve Türk halkının misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Csak, "Bu benim Türkiye'ye ilk ziyaretim, çok uzun zamandır Türkiye'yi görmeyi istiyordum." diye konuştu.

Csak, Macaristan-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasından bu yana iki milletin her zaman birbirlerinin sorunlarına karşı samimi bir anlayışı benimsediğini ve ilişkilerin uzun yıllara dayandığını vurguladı.

'BİZ MACARLAR KENDİMİZİ BİR TÜRK MİLLETİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Csak, "İki ülke arasındaki ilişkiler daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı. Biz Macarlar, kendimizi Orta Asya'dan hatta Orta Asya'nın doğusundan gelen bir Türk milleti olarak görüyoruz. Kendimizi doğuya en yakın batı, batıya en yakın doğu ülkesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Macaristan'ı Türkiye'ye benzeten Csak, Türkiye'nin de Avrupa ve Asya olmak üzere iki ayağı olduğunu ve bunun kültürel, entelektüel hatta manevi ilişkiler için iyi bir temel olduğunu kaydetti.

Csak, tarih boyunca birçok zorlukla mücadele eden milletlerin (Türkiye-Macaristan) benzer özelliklere sahip olduğunu ve bu tecrübelerini dünyayla paylaşma sorumlulukları olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE BÜYÜK BİR KARDEŞ GİBİ'

"Biz Macarlar için Türkiye büyük bir kardeş gibi. Nüfus olarak kalabalık, çok aktif, çok samimi ve meraklı, bu bölgede büyük bir jeopolitik rol oynayan bir ulus." diyen Csak, ülkesinin Avrupa'da çok açık ve güzel bir konumda olması nedeniyle önem verilen alanlardan birinin, çevrelerindeki dünyayı anlamak olduğunu dile getirdi.

Janos Csak, Macaristan'ın doğuya, batıya, kuzeye ve güneye açılan bir kapı olduğunu söyleyerek diğer ülkelerle benzer kültürel özelliklere sahip olduğunu anlattı.

Bunun bazen benzerlikten daha derin olduğunu söyleyen Csak, ünlü Macar besteci Bela Bartok'un 100 yıl önce Türkiye'yi ziyaret etmesinin ve Türk müziğine dair eserleri toplamasının şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Bakan Csak, tarih boyunca, Türkiye'nin endüstriyel ve kültürel başarısına katkıda bulunan birçok Macar olduğuna işaret etti.

Csak, "Macaristan'da 150 yıl önce birlikte yaşadığımız dönemden birçok eser var." diyerek Macarların her zaman Türkiye'ye, İstanbul'a, Akdeniz kıyı şeridine ve tarihi bölgelere ilgi duyduğunu, kültüre aşina olduğu için Türkiye'yi ziyaret ettiklerinde gönülden yakınlık duyduğunu söyledi.

Macaristan'da da çok sayıda pastanenin ve restoranın Türkler tarafından işletildiğini dile getiren Csak, "İkili ilişkilerin kültürel, politik ve diğer alanlarda da mükemmel olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Csak, bu ilişkilerin devamlılığının sağlanması için çalıştığını söyleyerek insanlar birbirini daha çok tanıdığında, mirasına sahip çıktığında, geçmişini ve sahip olduklarını unutmazsa bunun barışı korumanın en doğru yolu olduğunu söyledi.

Dünyada devam eden savaşlara işaret eden Janos Csak, barışı korumanın önemini yineleyerek "Türkiye'yi Macaristan'ın stratejik ortağı olarak görüyoruz." diye konuştu.