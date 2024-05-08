BIST 10.248
DOLAR 32,25
EURO 34,68
ALTIN 2.394,43
HABER /  SPOR

Trabzonspor Türkiye Kupası'nda finalde

Trabzonspor Türkiye Kupası'nda finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek (ilk maçı da 3-2 kazanmıştı) adını finale yazdırdı.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen Trabzonspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.Trabzonspor'un gollerini Onuachu, Fountas Umut Bozok(2) kaydetti.

Bordo mavililer final maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

77'GOL! Umut Bozok skoru 4-0 yaptı. Visca sasğ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Umut'un vuruşunda top ağlara gitti.

73'GOL! Umut Bozok skoru 3-0 yaptı. Penaltı atışında topun başına geçen Umut Bozok, yaptığı vuruşta ağları havalandırmayı başardı.

72'Cen Keleş'in ceza sahasında müdahalesi nedeniyle Trabzonspor penaltı kazandı.

69'GOL! Fountas skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Bardhi pasını kale önüne gönderdi. Kale önünde Fountas'ın vuruşunda top ağlara gitti.

54'GOL! Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Meunier sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Onuachu'nun yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

47'Visca sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Onuachu istediği vuruşu yapamadı ve top sol kanada kadar gitti.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

38'Visca sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmanın karşıladığı top sağ çaprazdaki Mendy'nin önünde kaldı. Mendy içeri ortaladı. Arka direkte Visca'nın vuruşund top auta gitti.

28'Visca sağ çaprazdan içeri ortaladı. Arka direkte Fountas'ın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

24'Mendy ile çarpışan Rohden yerde kaldı. Sağlık görevlileri Rohden için sahada.

15'Mendes kendisini boşa çıkartan Güven'e pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

7'Eysseric'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

5'Trabzonsporlu oyuncular rakip yarı alanda pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor ilk 11'ler

Fatih Karagümrük: Emre, Nazım, Salih, Ceccherini, Emir, Rohden, Paoletti, Lasagna, Eysseric, Mendes, Güven.

Trabzonspor: Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Vişça, Fountas, Onuachu.

İlgili Haberler
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda finalde
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlandı
Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlandı
DSÖ: İsrail'in, Refah'a yönelik artan saldırılarından son derece endişeliyiz
DSÖ: İsrail'in, Refah'a yönelik artan saldırılarından son derece endişeliyiz
Cambridge öğrencileri: Üniversite Rusya'ya yaptığı gibi İsrail ile ilişkilerini neden kesmiyor
Cambridge öğrencileri: Üniversite Rusya'ya yaptığı gibi İsrail ile ilişkilerini neden kesmiyor
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Refah'ı işgal eden İsrail, barış anlaşmasını ihlal etmediğini iddia etti
Refah'ı işgal eden İsrail, barış anlaşmasını ihlal etmediğini iddia etti
Türkiye Gazze'ye en çok yardım eden ülke oldu
Türkiye Gazze'ye en çok yardım eden ülke oldu
Rekabet Kurulu, META'ya 1,2 milyar lira ceza kesti
Rekabet Kurulu, META'ya 1,2 milyar lira ceza kesti
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı tutuklandı
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı tutuklandı
Türk Eximbank'tan 1 milyar avroluk kredi anlaşması
Türk Eximbank'tan 1 milyar avroluk kredi anlaşması
Fenerbahçe'de fatura takım kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş'a kesildi
Fenerbahçe'de fatura takım kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş'a kesildi
Türkiye 900 milyon metreküplük dev doğal gaz fırsatı için harekete geçti
Türkiye 900 milyon metreküplük dev doğal gaz fırsatı için harekete geçti
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor! Düşük gelirli haneye düşük fatura
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor! Düşük gelirli haneye düşük fatura