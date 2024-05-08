Trabzonspor Türkiye Kupası'nda finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek (ilk maçı da 3-2 kazanmıştı) adını finale yazdırdı.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen Trabzonspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.Trabzonspor'un gollerini Onuachu, Fountas Umut Bozok(2) kaydetti.
Bordo mavililer final maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının önemli anları
90'Son düdük geldi ve Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
77'GOL! Umut Bozok skoru 4-0 yaptı. Visca sasğ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Umut'un vuruşunda top ağlara gitti.
73'GOL! Umut Bozok skoru 3-0 yaptı. Penaltı atışında topun başına geçen Umut Bozok, yaptığı vuruşta ağları havalandırmayı başardı.
72'Cen Keleş'in ceza sahasında müdahalesi nedeniyle Trabzonspor penaltı kazandı.
69'GOL! Fountas skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Bardhi pasını kale önüne gönderdi. Kale önünde Fountas'ın vuruşunda top ağlara gitti.
54'GOL! Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Meunier sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Onuachu'nun yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
47'Visca sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Onuachu istediği vuruşu yapamadı ve top sol kanada kadar gitti.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
38'Visca sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmanın karşıladığı top sağ çaprazdaki Mendy'nin önünde kaldı. Mendy içeri ortaladı. Arka direkte Visca'nın vuruşund top auta gitti.
28'Visca sağ çaprazdan içeri ortaladı. Arka direkte Fountas'ın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
24'Mendy ile çarpışan Rohden yerde kaldı. Sağlık görevlileri Rohden için sahada.
15'Mendes kendisini boşa çıkartan Güven'e pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
7'Eysseric'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
5'Trabzonsporlu oyuncular rakip yarı alanda pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Fatih Karagümrük - Trabzonspor ilk 11'ler
Fatih Karagümrük: Emre, Nazım, Salih, Ceccherini, Emir, Rohden, Paoletti, Lasagna, Eysseric, Mendes, Güven.
Trabzonspor: Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Vişça, Fountas, Onuachu.