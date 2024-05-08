Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor! Düşük gelirli haneye düşük fatura

ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre, hükümetin farklı gelir grupları için farklı doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalıştığı belirtildi.

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Mayıs ayına gelinmesiyle, 2023 yılı Nisan ayında başlatılan ve yaklaşık 25 metreküpe denk gelen doğalgaz desteği sona erdi. Doğalgaz ve elektrik fatularına zam gelip gelmeyeceği merak edilirken ABD merkezli Bloomberg, çarpıcı iddiayı duyurdu.

Habere göre, gelir grupları için farklı doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışılıyor.

Bloomberg'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir süredir bu plan üzerinde çalıştığını söyledi.

"GELİR VEYA TÜKETİM ARTTIKÇA..."



Yetkili, hükümetin düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği anlamına geleceğini belirtti.

Hükümet geçen yıl seçimler öncesinde desteğini artırmak amacıyla yaklaşık 20 milyon haneye bir yıl süreyle ayda 25 metreküpe kadar doğalgazı ücretsiz vermeyi taahhüt etmişti. Bu süre 1 Mayıs'ta sona erdi ve Merkez Bankası'nın analizine göre bu durum aylık enflasyona 0,7 puan ekleyebileceği belirtildi.

KAYNAK: BLOOMBERG