BIST 10.248
DOLAR 32,26
EURO 34,71
ALTIN 2.404,56
HABER /  EKONOMİ

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor! Düşük gelirli haneye düşük fatura

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor! Düşük gelirli haneye düşük fatura

ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre, hükümetin farklı gelir grupları için farklı doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalıştığı belirtildi.

Abone ol

Mayıs ayına gelinmesiyle, 2023 yılı Nisan ayında başlatılan ve yaklaşık 25 metreküpe denk gelen doğalgaz desteği sona erdi. Doğalgaz ve elektrik fatularına zam gelip gelmeyeceği merak edilirken ABD merkezli Bloomberg, çarpıcı iddiayı duyurdu.

Habere göre, gelir grupları için farklı doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışılıyor.

Bloomberg'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir süredir bu plan üzerinde çalıştığını söyledi. 

"GELİR VEYA TÜKETİM ARTTIKÇA..."
 

Yetkili, hükümetin düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği anlamına geleceğini belirtti.

Hükümet geçen yıl seçimler öncesinde desteğini artırmak amacıyla yaklaşık 20 milyon haneye bir yıl süreyle ayda 25 metreküpe kadar doğalgazı ücretsiz vermeyi taahhüt etmişti. Bu süre 1 Mayıs'ta sona erdi ve Merkez Bankası'nın analizine göre bu durum aylık enflasyona 0,7 puan ekleyebileceği belirtildi.

KAYNAK: BLOOMBERG

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye gri listeden çıkmak üzere! Yatırımcılar tekrar dönüş yapacak
Türkiye gri listeden çıkmak üzere! Yatırımcılar tekrar dönüş yapacak
Covid-19 aşısını yan etkileri nedeniyle küresel çapta geri çektiler
Covid-19 aşısını yan etkileri nedeniyle küresel çapta geri çektiler
ESK'dan et fiyatlarını düşüren hamle! Devam edecek
ESK'dan et fiyatlarını düşüren hamle! Devam edecek
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Kamuda tasarruf adımları büyüyor: İlk hedef 100 milyar lira
Kamuda tasarruf adımları büyüyor: İlk hedef 100 milyar lira
13 yaşındaki çocuk okula giderken dehşeti yaşadı!
13 yaşındaki çocuk okula giderken dehşeti yaşadı!
Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomi programının başarıyla uyguladığını bildirdi
Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomi programının başarıyla uyguladığını bildirdi
Bir garip olay! Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi
Bir garip olay! Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi
Türkiye'de 3 büyük tatbikat: 49 ülkeden asker geliyor
Türkiye'de 3 büyük tatbikat: 49 ülkeden asker geliyor
Vali Gül açıkladı: DEAŞ'ın planladığı 2 terör eylemi engellendi
Vali Gül açıkladı: DEAŞ'ın planladığı 2 terör eylemi engellendi
Altın stoklayanlara uzmanından uyarı! Altındaki hızlı düşüşün nedeni belli oldu
Altın stoklayanlara uzmanından uyarı! Altındaki hızlı düşüşün nedeni belli oldu
13 yaşındaki Eren'in akıllara durgunluk veren ölümü!
13 yaşındaki Eren'in akıllara durgunluk veren ölümü!