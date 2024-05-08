Covid-19 aşısını yan etkileri nedeniyle küresel çapta geri çektiler

Covid-19 aşısını yan etkileri nedeniyle geri çektiler. İlaç devi AstraZeneca (AZN), COVID-19'a karşı geliştirdiği aşıyı dünya çapında geri çekiyor. Duyuru, şirketin aşının tehlikeli yan etkilere neden olabileceğini ilk kez fark etmesinden aylar sonra geldi.

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İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği ve dünya geneline dağıtılan koronavirüs aşıları toplanıyor.

AstraZeneca, virüsün yeni varyantlarını hedef alan "mevcut güncellenmiş aşıların fazlalığı" nedeniyle koronavirüs aşısını geri çekmeye başladı.

Aşı daha önce, aşılanan kişide düşük trombosit sayısı ile birlikte kan pıhtılaşmasına neden olan çok nadir ancak tehlikeli bir yan etki nedeniyle dikkat çekmişti.

Karar, ilaç şirketinin mart ayında Avrupa Birliği (AB) pazarlama iznini gönüllü olarak kaldırmasının ardından alındı.

Avrupa İlaç Ajansı, aşının artık kullanımına izin verilmediğine dair bir bildirim yayınladı.

ASTRAZENECA AŞISINA TALEP AZALDI

AstraZeneca, kararın, koronavirüs varyantlarını hedef alacak şekilde uyarlanmış çeşitli yeni aşıların mevcut olması nedeniyle verildiğini söyledi. Bu durum, üretilmeyen veya tedarik edilmeyen AstraZeneca aşısına olan talebin azalmasına yol açmıştı.

Açıklamada, "Tahminlere göre, yalnızca kullanımın ilk yılında 6,5 milyondan fazla hayat kurtarıldı. Dünya çapında 3 milyarın üzerinde doz sağlandı." denildi.

ADINI DEĞİŞTİRDİ

Diğer ülkeler, halihazırda aşı tedarikine son vermiş durumda. Mart 2023'ten bu yana Avustralya'da kullanılamıyor.

The Guardian'ın aktardığına göre AstraZeneca, 2021 yılında koronavirüs aşısının adını Vaxzevria olarak değiştirdi.

Aşının 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasına izin verildi. İki enjeksiyon halinde uygulandı.

"ÇOK NADİR DURUMLARDA TTS'YE NEDEN OLABİLİR"

İngiliz The Daily Telegraph gazetesine göre AstraZeneca, Şubat ayında mahkemeye sunduğu mahkeme belgelerinde aşının "çok nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceğini" kabul etti.

Açılımı Trombositopeni Sendromlu Tromboz olan TTS, Birleşik Krallık'ta en az 81 ölüm ve yüzlerce ciddi yaralanmayla ilişkilendirilmiş durumda.

AstraZeneca, Yüksek Mahkeme'de görülen farklı bir davada 50'den fazla mağdur ve yakınları tarafından dava edildi.

TÜRKİYE TERCİH ETMEMİŞTİ, FAHRETTİN KOCA HAKLI ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu aşının güvenli olmayabileceğini söylemiş bu nedenle ucuz olmasına rağmen AstraZeneca aşısı Türkiye'de kullanılmamıştı.

Bakan Dr. Fahrettin Koca, 2021'de yaptığı açıklamada, “Moderna ve AstraZeneca aşısını neden alamadık?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Moderna yurt dışına vermiyor. AstraZeneca vermek istiyor. Almaktan yana olmadım. Bekletiyorum. Vatandaşıma, ‘Yüzde yüz güvenebilirsiniz. Ben de yaptırmak istiyorum’ diyebileceğim bir aşı olma noktasında, daha emin değil dünya. Uzun vadeli bağışıklık sonuçlarını bilmiyoruz. Erken dönem başarı sonuçlarını dünya göremedi.”

KAYNAK: EURONEWS