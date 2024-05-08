BIST 10.275
DOLAR 32,26
EURO 34,72
ALTIN 2.396,16
HABER /  EKONOMİ

Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomi programının başarıyla uyguladığını bildirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomi programının başarıyla uyguladığını bildirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomi programının başarıyla uygulandığını bildirerek, "Programımız, şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır." ifadesini kullandı.

Abone ol

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyonun tek haneye düşürülmesini ekonomi programının temel hedefi olarak belirlediklerini aktardı.

Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışının mümkün olmadığına işaret eden Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptıklarını vurguladı.

Şimşek, bu alanda attıkları adımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Örneğin, asgari ücreti vergi dışı bıraktık, gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik, kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik. Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır."

ÖNCEKİ HABERLER
Bir garip olay! Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi
Bir garip olay! Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükledi
Türkiye'de 3 büyük tatbikat: 49 ülkeden asker geliyor
Türkiye'de 3 büyük tatbikat: 49 ülkeden asker geliyor
Vali Gül açıkladı: DEAŞ'ın planladığı 2 terör eylemi engellendi
Vali Gül açıkladı: DEAŞ'ın planladığı 2 terör eylemi engellendi
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Altın stoklayanlara uzmanından uyarı! Altındaki hızlı düşüşün nedeni belli oldu
Altın stoklayanlara uzmanından uyarı! Altındaki hızlı düşüşün nedeni belli oldu
13 yaşındaki Eren'in akıllara durgunluk veren ölümü!
13 yaşındaki Eren'in akıllara durgunluk veren ölümü!
Özgür Özel'den öldürülen okul müdürü için başsağlığı mesajı
Özgür Özel'den öldürülen okul müdürü için başsağlığı mesajı
Bakan Hakan Fidan BAE’ye gidiyor
Bakan Hakan Fidan BAE’ye gidiyor
CHP lideri Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması
CHP lideri Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması
Kremlin: NATO'nun Ukrayna'ya asker göndereceği iddiaları provokasyon
Kremlin: NATO'nun Ukrayna'ya asker göndereceği iddiaları provokasyon
Ünlü şarkıcı Kalben gözaltına alındı
Ünlü şarkıcı Kalben gözaltına alındı
Kırmızı kart görmüştü: Galatasaray maçı öncesi flaş ceza!
Kırmızı kart görmüştü: Galatasaray maçı öncesi flaş ceza!