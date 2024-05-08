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Kırmızı kart görmüştü: Galatasaray maçı öncesi flaş ceza!

Kırmızı kart görmüştü: Galatasaray maçı öncesi flaş ceza!

Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin 5 maç men ve 65 bin TL para cezası aldığı açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrük futbolcusu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Mondihome Kayserispor ile oynanan müsabakada Sofiane Feghouli'ye, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men ve 26 bin lira, ihraç sonrası hakeme yönelik hakareti sebebiyle de 3 maç men ve 39 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

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