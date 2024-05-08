BIST 10.304
DOLAR 32,27
EURO 34,68
ALTIN 2.394,15
HABER /  GÜNCEL

Kandilli Rasathanesi Müdürlüğüne Prof. Dr. Nurcan Meral Özel atandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kandilli Rasathanesi Müdürlüğüne Prof. Dr. Nurcan Meral Özel atandı

 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevine Jeofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Meral Özel getirildi.

Abone ol

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ataması gerçekleşen Özel, 1991-1996 yılları arasında Japonya Hokkaido Üniversitesi'nde sismoloji alanında doktora yaptı.

Prof. Dr. Özel, akademik ve idari kariyeri boyunca birçok uluslararası proje yürüttü, deprem araştırma altyapılarının Türkiye'deki gelişimi ve teknoloji transferi konularında rol oynadı.

Özellikle yer bilimleri alanında, Japonya ve Türkiye ortak bilimsel ve operasyonel çalışmalarında platformlar yaratılması konularında görevler üstlenen Özel'in jeofizik alanında yetiştirdiği 20'den fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile 100'den fazla uluslararası yayını bulunuyor.

 Doğa olaylarının yüksek teknolojilerle izlenmesi konusunda uzmanlaştı

Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, aynı zamanda "UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu" çatısı altında, Türkiye'de bölgesel nitelikli Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'e tsunami uyarı hizmeti veren "KRDAE Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi"nin kurulmasına öncülük etti.

"Birleşmiş Milletler (BM) Nükleer Silahların Yasaklanması" organizasyonunda 184 devlet tarafından göreve seçilen Özel, bu doğrultuda 98 ülkede konuşlanmış 4 ayrı yüksek teknolojiyi içeren Uluslararası İzleme Ağı'nın 8 yıl boyunca yönetimini üstlendi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde çok boyutlu bilimsel teknolojik projeler ile idari sorumluluklar üstlenmesi, Özel'in yüksek teknolojilerle doğa olaylarını izleme konusundaki uzmanlığını ve tanınırlığını artırdı.

 Japonya Devlet Nişanı'na layık görüldü

Görev süresi boyunca dünya izleme sisteminin teknolojik ve bilimsel olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalara imza atan Özel, 2017'de "Uluslararası Platformda Teknolojiye Damgasını Vuran Altı Kadın Lider" arasında yer aldı.

Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, bu yıl Japonya devlet nişanına layık görüldü.

Görev süresi tamamlanan Prof. Dr. Haluk Özener, 9 yıldır Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yapıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
En çok şikayet edilen ürün belli oldu! Ticaret Bakanlığı açıkladı
En çok şikayet edilen ürün belli oldu! Ticaret Bakanlığı açıkladı
Özgür Özel'den tiktok çıkışı! Kapatılması daha kötü sonuçlar doğurur
Özgür Özel'den tiktok çıkışı! Kapatılması daha kötü sonuçlar doğurur
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim tabelaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim tabelaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar
Sınavın detayları belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
Sınavın detayları belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
Başkentte FETÖ operasyonu! 15 firari yakalandı
Başkentte FETÖ operasyonu! 15 firari yakalandı
Sadettin Saran'dan adaylık açıklaması ve Ali Koç şartı!
Sadettin Saran'dan adaylık açıklaması ve Ali Koç şartı!
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinden randevu iddialarına tepki
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinden randevu iddialarına tepki
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, PFDK'ye sevk edildi
Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması: Helal paramızı gidip bankaya verdik
Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması: Helal paramızı gidip bankaya verdik
Sabaha karşı panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama var
Sabaha karşı panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama var