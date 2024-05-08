Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim tabelaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatları başta benzin ve motorin olmak üzere araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 15 Mayıs’ta başlayacak tek fiyat dönemi öncesinde sevindiren akaryakıt indirimi bugün itibarıyla tabelalara yansıdı. Benzin litre fiyatı 1,37 TL, motorin (mazot) litre fiyatları ise 1,24 TL geriledi. 8 Mayıs 2024 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı…

Abone ol

Mazot ve benzin fiyatı bugün değişti. Petrol fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, akaryakıt fiyatları da yönünü aşağı çevirdi. Bugün itibarıyla hem benzin litre fiyatı hem de motorin litre fiyatları üzerinden indirim yapıldı. İşte il il güncel benzin-mazot fiyatı ile akaryakıt fiyatlarında son durum…

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1,37 TL, motorine ise 1,24 TL indirim yapıldı.

Güncel benzin fiyatları

Benzin fiyatı İstanbul Anadolu’da 42,49 TL’ye, Avrupa’da 42,58 TL’ye geriledi. Ankara’da 43,50 TL’den satılmaya başlanırken, İzmir’de ise 43,78 seviyelerinde bulunuyor.

Motorin fiyatları bugün itibarıyla ortalama olarak İstanbul Anadolu için 40,01 TL, Avrupa için 40,08’den satılıyor. Fiyatlar Ankara’da 41,05 TL’ye ve İzmir’de ise 41,30 TL’ye geriledi.

Tek fiyat dönemi

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacağını, kararın 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olacağını Resmi Gazete’den duyurmuştu.

Petrol ABD stokları ve Orta Doğu gerilimlerinin etkisiyle düşüşünü sürdürüyor. Brent petrol fiyatı ABD stok raporunun hafif düşüş göstermesi ve Orta Doğu'daki gerilimlerin odak noktası olmasıyla 13 Mart sonrası dün en düşük seviyeyi görmüştü. Bugün de 83 doların altındaki seyir devam ediyor.