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Ekrem İmamoğlu'ndan, yeğenini işe alan Belediye Başkanı Bozbey'e tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan, yeğenini işe alan Belediye Başkanı Bozbey'e tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeğenini belediye şirketine yönetim kurulu olarak atayan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e tepki gösterdi.

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CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğenini belediye şirketine yönetim kurulu olarak getirmesinin yankıları sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bozbey'e tepki geldi.

AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atamasının yankıları hala sürüyor.

"BURASI EŞ, DOST, AKRABA YERİ DEĞİL KARDEŞİM"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Derhal gereğini yapmalılar. Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kim ise fark etmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, benim partim de hesap soracak, kendi vicdanı da hesap soracak. Gitsin marifetini başka yerde göstersin. Bu konuda çok netiz. Bu konuda taviz yok." dedi.

"DERHAL O YANLIŞI DÜZELTECEK"

İmamoğlu, konuya ilişkin açıklamasının devamında "Derhal o yanlışı düzeltecek. 'Kusura bakmayın hemşehrilerim, bir hata olmuştur. Düzeltiyorum, işime bakıyorum.' diyecek. Bitti, bu kadar basit." şeklinde konuştu.

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