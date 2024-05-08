İktidara yakın ismin Özgür Özel ziyaretine, Yılmaz Özdil'den tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın eski Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz’le TBMM’de görüştü. Karagöz'ün paylaşımını sayfasına taşıyan gazeteci Yılmaz Özdil bu kareye 'Cumhuriyet Ak Partisi…' sözleriyle tepki gösterdi.

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Eski Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından "Ankara’daki son durağım; CHP lideri sayın Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu" notuyla duyuran Taha Hüseyin Karagöz'e sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. Bu tepkilerden biri de gazeteci Yılmaz Özdil'e aitti.

Özdil, Taha Hüseyin Karagöz'ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte çekilmiş karesini sosyal medya hesabına taşıdı ve 'Cumhuriyet Ak Partisi…' notunu düştü.