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Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması: Helal paramızı gidip bankaya verdik

Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması: Helal paramızı gidip bankaya verdik

Arda Turan, Seçil Erzan dosyası hakkında, "Belaltı iddialardan rahatsızım, biz helal paramızı gidip bankaya verdik. Karşılığında imzalı kağıt aldık." dedi.

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Seçil Erzan, futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanıyor. O isimlerde biri de Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan... 

tv100'de ekranlara gelen Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuş programına konuk olan Turan, Seçil Erzan dosyası hakkında, "Ben belaltı iddialardan rahatsızım. Biz götürdük helal paramızı verdik bankaya." diye konuştu. Turan şunları söyledi:

 “Seçil Erzan ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Beni tanıyanlar bilir, benim parayla eğilecek başım yok. Yine çalışır yine kazanırım. Geçmiş olsun nezakettir, herkese tavsiye ediyorum. Bir mağduriyet var, bankanın da insanların da mağduriyeti var.  Uygun şekilde çözülsün.

Ben belaltı iddialardan rahatsızım. Yoksa biz götürdük helal paramızı verdik bankaya. Mağduriyet var ortada ve mağduriyette karşılıklı kibar olmak lazım. Sen para kaybetsen ben bir şeye ihtiyacın var mı, geçmiş olsun derim. Dalga geçmem. Ben Göztepe taraftarını çok seviyorum ama ilk fırsatta Seçil Erzan dediler. Bana bir şey olmaz ben çalışır kazanırım. Ama ricam, geçmiş olsun demek nezakettir. “

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