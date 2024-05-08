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Sadettin Saran'dan adaylık açıklaması ve Ali Koç şartı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sadettin Saran'dan adaylık açıklaması ve Ali Koç şartı!

Fenerbahçe Kulübünde haziran ayında yapılacak seçimli genel kurulda başkan adaylığı konusunda adı geçen Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'un cuma gününe kadar adaylığını açıklamaması durumunda başkan adaylığını ilan edeceğini belirtti.

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Saran, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayından bu yana kulübe hizmet etmek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini, başkan Ali Koç'un göreve devam etmemesi durumunda başkanlık görevine talip olduğunu daha önce ifade ettiğini hatırlattı.

Seçime çok kısa bir süre kaldığının altını çizen Sadettin Saran, Başkan Ali Koç'un aday olup olmama konusunda henüz ortaya bir irade koymadığını ve bu durumun da hazırlık anlamında kendilerini zora soktuğunu dile getirdi.

Saran, futbol takımının aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk şansının zora girdiğini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu durumun kulübümüz içindeki akbaba kültürünü nasıl heveslendirdiği de dikkate alınırsa, Sayın Başkanın devam edip etmemesi ile ilgili artık bir karar verme zorunluluğu daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Değerli camiamıza, bugüne kadar maddi manevi büyük fedakarlıklar yapan Sayın Başkanımıza, kamuoyuna, sözümüzün arkasında durma kararlılığımız nedeniyle bizlere korkak diyenlere bu vesileyle sesleniyoruz, Sayın Başkanımız cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız."

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