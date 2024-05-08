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Başkentte FETÖ operasyonu! 15 firari yakalandı

Başkentte FETÖ operasyonu! 15 firari yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma sonucu, haklarında yakalama kararı olan 15 Fetullahçı Terör Örgütü firarisi yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında yakalama emri bulunan 16 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin adresleri tespit edildi.

FETÖ üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 16 firari şüpheli, sanık ve hükümlünün, Ankara'da bulundukları adreslerin tespiti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma yürütüldü. 16 firariden 15'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlarla ilgili işlemlere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediliyor.

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