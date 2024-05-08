En çok şikayet edilen ürün belli oldu! Ticaret Bakanlığı açıkladı

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetlerinin 4 Ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladığını açıkladı. En çok şikayet edilen ürün de belli oldu.

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Ticaret Bakanlığı 1995 yılından bu yana faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerinin karara bağladığı anlaşmazlıklarla ilgili önemli bilgiler kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada özellikle yargı mercileri üzerindeki iş yükünün hafiflediği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

Tüketici hakem heyetleri tarafından bugüne kadar yaklaşık 17 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlandı. 4 ayda 1,9 milyar lira tutarında uyuşmazlık için başvuru yapıldı.

Tüketici hakem heyetlerinde 2024 yılının ilk dört ayında toplam 241 bin 53 adet başvuru yapılırken 247 bin 966 adet uyuşmazlık tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 1,9 milyar lira oldu.

2024 yılının ilk dört ayında yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında en çok ayakkabı yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 12,8'i (30 bin 924 adet başvuru) ayakkabıya ilişkin olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin konusu yüzde 5,67 ile kredi kartı üyelik ücreti (13 bin 684) başvuruları izledi.

Diğer şikayet konuları ise yüzde 4,68 ile kıyafet (11 bin 299) yüzde 4,25 ile cep telefonu (10 bin 248) yüzde 3,94 ile mobilya (9 bin 500) yüzde 3,31 ile internet abonelikleri (7 bin 992) ve yüzde 2,48 ile GSM aboneliği (5 bin 9909 oldu.