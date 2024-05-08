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Kurultay sonrası ilk grup toplantısı! İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti'den istifa edenlere çağrı

Kurultay sonrası ilk grup toplantısı! İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti'den istifa edenlere çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'den görevi devralmasının ardından ilk grup toplantısında konuştu. Partiden istifa edenlere çağrıda bulunan Dervişoğlu,  "İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin küslükleri sonlandırılalım ve mücadelemize devam edelim" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. İstifa edenlere çağrıda bulunan Dervişoğlu şunları kaydetti:

Açık bir çağrıda bulunmak istiyorum; 7 yıllık siyasi hareketimiz içerisinde büyük mücadeleler vermiş, şu ya da bu sebeple partimizle yollarını ayırmış ama bizlerle olan gönül ve ülkü bağını asla kaybetmemiş dava ve yol arkadaşlarıma sesleniyorum; İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir.

"Küskünlükleri sonlandıralım"

Gelin, yaralarımızı birbirimize sarılarak saralım, küskünlükleri sonlandıralım. Gelin haklıya hakkını birlikte teslim edelim ve mücadelemize daha güçlü bir şekilde devam edelim. Hep birlikte mavi göğü çadır, güneşi bayrak eyleyelim. İYİ Parti hangi amaçla kurulduysa bugün de o noktadadır.

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