Vali Gül açıkladı: DEAŞ'ın planladığı 2 terör eylemi engellendi

İstanbul Valisi Davut Gül, 1’i bombalı, 1’i silahlı olmak üzere DEAŞ tarafından planlanan 2 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.

Abone ol

İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılı ilk 4 aylık dönemdeki emniyet verilerini açıkladı. Vali Davut Gül, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu eşlik etti.

Terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarla ilgili bilgi veren Vali Davut Gül, “Bu yılın ilk dört ayında terör örgütlerine karşı yapılan 576 operasyonda bin 256 şahıs yakalandı, 300 şahıs tutuklandı, 329 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bu operasyonların detaylarına baktığımızda PKK/KCK’ya karşı yapılan 158 operasyonda 261 şahıs yakalandı, 64 şahıs tutuklandı, 83 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. FETÖ’ye karşı yapılan 220 operasyonda 352 şahıs yakalandı, 90 şahıs tutuklandı, 99 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.

Dini istismar eden terör örgütlerine karşı yapılan 137 operasyonda 465 şahıs yakalandı, 74 şahıs tutuklandı, 71 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sol terör örgütlerine karşı yapılan 61 operasyonda 178 şahıs yakalandı, 72 şahıs tutuklandı, 76 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Terörün finans kaynaklarını çökertmek için yapılan 65 operasyonda 132 şahıs yakalandı, 12 şahıs tutuklandı, 37 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı” dedi.

Bombalı terör eylemlerinin engellendiğini söyleyen Vali Gül, “Bu operasyonlarda; 247 bin 620 TL, 20 bin 968 Dolar, 13 bin 880 Euro ele geçirildi. Yine bu kapsamda 1’i bombalı, 1’i silahlı olmak üzere DEAŞ tarafından planlanan 2 terör eylemi engellenmiştir.

Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 86 operasyonda 884 şahıs yakalandı, 488 şahıs tutuklandı,242 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonlarda iki önemli başlıktan ayrıca bahsetmek istiyorum. İlki; 5’i ulusal, 4’ü bölgesel, 15’i yerel olmak üzere 24 organize suç örgütü çökertildi. 488 şahıs yakalandı, 283 şahıs tutuklandı, 123 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.

9 uzun namlulu silah, 138 tabanca, 12 otomatik ve 12 adet av tüfeği olmak üzere toplam 171 adet silah ele geçirilmiştir. İkincisi; yasa dışı silah ticaretine yönelik yapılan 18 operasyonda 7 silah atölyesi ele geçirildi.

106 şahıs yakalandı, 43 şahıs tutuklandı, 29 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 4 uzun namlulu silah, bin 613 tabanca, 264 otomatik ve 1 adet av tüfeği ve 134 adet kurusıkı olmak üzere toplam 2 bin 16 adet silah ele geçirilmiştir” şeklinde konuştu.