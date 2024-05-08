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Ünlü şarkıcı Kalben gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ünlü şarkıcı Kalben gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen şarkıcı Kalben Sağdıç, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 3 parça halinde 15 gram skunk, 2 bin avro, 730 dolar ve 1500 lira para ele geçirildi.

Şüpheli Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

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