Altın stoklayanlara uzmanından uyarı! Altındaki hızlı düşüşün nedeni belli oldu

Yatırımcıların merakla takip ettiği altın fiyatları haftaya yine hareketli başladı. Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, ons altındaki duraksama ve düşüşün detaylarını açıkladı.

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Altın fiyatları, piyasa katılımcılarının ABD'de olası faiz indirimlerinin zamanına ilişkin değerlendirmede bulunması ve para politikasına yönelik yeni ipuçları aramasıyla dar aralıkta seyretti.

Ons altın, güne yüzde 0,23 yükselişle 2.319 dolar civarında başlamıştı. Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi. FED'in kararlarına bağlı olarak altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, önemli açıklamalarda bulundu. Ons altının duraksama nedenini açıklayan Dirican, Çin ile ilgili detayı verdi.

Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican şu ifadeleri kullandı:

Faiz artışı açıkçası beklemiyorum. ABD’de enflasyon tekrar burnunu yukarı çevirmiş durumda yüzde 4’leri zorluyor ve FED’in kendi hedefi olan yüzde 2’den halen 2 katı uzaklıkta. İndirim gelir mi noktasında da seçim öncesi Eylül’e bırakabilirler. Bir sürpriz belki şu; işsizlik oluştukça ABD enflasyon düşecek beklentisi vardı. İstihdamda veriler aşağıda olduğu için FED’in elini güçlendirir faiz indirimini öne çekebilir mi? Sorusu vardı aklımda. Önümüzdeki toplantıda pas geçecekleri, faiz indirimi bir dönem atacak olabilirler.

FED, ABD tahvil alımlarını yavaşlattı. Daha fazla piyasada dolar likidide dolaşacak. Altının onsundaki duraksamanın temel nedeni ABD’nin faizi arttıracak olma ihtimali. İsrail’in maalesef insani olmayan saldırılarının etkisi Refah saldırısının daha da büyümesi, Çin tarafında yaşanan gerilimler…

Çin uzun zamandır ABD tahvillerini satıyor. Karışlığında altın stokluyorlar. Rusya sertleşmeye başladı Ukrayna’ya karşı. Bu işin daha büyüme riskine karşı altının onsu duraksadı. 2300 dolar ve o seviyelere kadar gitti.

Bizi dinleyenlerin dikkat etmesi gereken şu; fiyat oynaklıkları gün içerisinde hareketli olduğu için bu söylediklerimiz 5 dakika sonra anlamsız olabilir. Bizdeki TL-Dolar ilişkisine de bakmak lazım. Bizde altının ve doların nispeten sabit kalıyor olması nedeniyle gramaja yansıması böyle oluyor.