Kremlin, bugün yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderme tartışmalarını yorumladı.

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Kremlin: NATO'nun Ukrayna'ya asker göndereceği iddiaları provokasyon

Kremlin, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme tartışmalarına ilişkin "Bunu son derece zorlu bir provokasyon olarak görüyoruz, çok dikkatli bir şekilde izliyoruz"açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye suikast planlayan Rus ajanlarının yakalandığına dair iddialar hakkında yorum yapmayacağını söyledi ve "Bunun doğru bir bilgi olma ihtimali düşük" dedi.



Kremlin sözcüsü Peskov, NATO birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesinin son derece tehlikeli olacağını ve Moskova'nın böyle bir müdahale çağrısında bulunan bir Ukrayna dilekçesini yakından izlediğini söyledi.

İnternet üzerinden yayınlanan dilekçede, Ukrayna'nın ABD, İngiltere ve diğer ülkelerden Rusya'nın işgalini püskürtmek için asker göndermelerini istemesi gerektiği belirtiliyor.

Peskov, bu konuyla ilgili açıklamasında, "Kiev rejiminin ne yapacağı belli olmaz" dedi ve şunları ekledi:

"NATO ülkelerinin ordularının bu çatışmaya doğrudan müdahalesinin potansiyel olarak çok büyük tehlikeler taşıdığını defalarca söyledik, dolayısıyla bunu son derece zorlu bir provokasyon olarak görüyoruz, daha azı değil ve elbette bunu çok dikkatli bir şekilde izliyoruz."

Peskov ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yönelik suikast açıklamalarına da yanıt verdi.

Kremlin sözcüsü, Zelenski'ye suikast planlayan Rus ajanlarının yakalandığına dair iddialar hakkında yorum yapmayacağını söyledi ve "Bunun doğru bir bilgi olma ihtimali düşük" dedi.

Ukrayna Devlet Güvenlik Servisi'nin dün öne sürdüğü iddiaya göre Zelenski ve diğer üst düzey yetkilileri öldürmeyi planlayan iki Rus ajanı, yeni dönem için yemin eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir "hediye" olarak yakalandı.

Peskov, Rusya'nın Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin belirlediği sınırı aşan seviyelerde rafine petrol sevkiyatı yaptığına dair bir haberin sorulması üzerine de şunları söyledi:

"Kuzey Kore ile ikili ilişkilerimize değer veriyoruz ve bunları mümkün olan her alanda daha da geliştirme niyetindeyiz."

Peskov, Kuzey Kore'nin "iyi ve çok umut verici bir ortakları" olduğunu sözlerine ekledi.

Reuters, dün kimliği açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde Rusya'nın rafine petrol sevkiyatının, Kuzey Kore'nin ithalatını "BM Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen yıllık 500 bin varillik sınırın üzerine çıkardığını" öne sürmüştü.