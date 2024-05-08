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CHP lideri Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması

CHP lideri Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Özel, "Kapımıza gelmiş, kabul etmemek olmaz. " dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki makamında Taha Hüseyin Karagöz ile bir araya geldi. Buluşmayı,  X hesabından duyuran Karagöz, "Sayın Özgür Özel, yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu" ifadelerini kullandı.

Özel'in Karagöz'le görüşmesine bazı isimler tepki gösterdi. Özel konuya ilişkin gazeteci İsmail Küçükkaya'ya bir açıklama yaptı. Özel yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Daha evvel bize söz hakkı tanımış bir isimdi. Ve dün başka siyasilere uğramış; siyasilere uğrarken bizim odamıza da uğradı ve o sırada nikah davetiyesi bıraktı. Kapımıza gelmiş, bu kişiyi kabul etmemek olmaz. Ayrıca geçmişte bazı televizyon programlarına katıldığım için böyle bir durum da oluşmuştu.

Seveni var, sevmeyeni var. Bizim mahallede makbul bir isim olmayabilir ama bu yerel seçim öncesinde başka pek çok CHP'li belediye başkanını yayınlarına aldı. Ben bunu da dikkate almıştım"

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