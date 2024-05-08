Kamuda tasarruf adımları büyüyor: İlk hedef 100 milyar lira

İktidar, kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerini genişleterek, tek merkezden yönetilen bir planla 100 milyar lira tasarruf hedefliyor. Tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Toplantısı sonrasında kamu kurumlarında uygulanacak yeni tasarruf tedbirlerine değindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yürüteceği bu süreçle, devlet harcamalarında toplam 100 milyar lira tasarruf sağlanması planlanıyor.

Yeni tasarruf planları, kamuda mali disiplinin sağlanması ve harcamaların etkin yönetimi amacıyla geliştirildi. Bu tedbirlerle, kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu olmadıkça yeni bina ve araç kiralanmayacak. Mevcut kiralanan bina ve araçlar ise sıkı bir ihtiyaç analizi sonucunda yeniden düzenlenecek.

NTV'de yer alan habere göre; plan dahilinde, kamu kurumlarında düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere yılın belirli dönemlerinde ara verilecek. Kırtasiye kullanımı azaltılarak, yazışmaların büyük bir kısmı dijital ortama taşınacak. Böylece hem kağıt tüketimi düşürülecek hem de iş süreçleri hızlanacak.

Ayrıca, yüzde 65 veya daha fazla tamamlanmış yatırımlar sonlandırılacak, ancak yeni yatırım projelerine başlanmayacak. Bu stratejiyle devletin yatırım harcamaları da kontrol altına alınmış olacak. Kamu kurumlarına ait konuk evleri ve sosyal tesislerdeki özel kontenjanlar sınırlanacak, bu sayede gereksiz harcamaların önüne geçilecek.