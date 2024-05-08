Türkiye Gazze'ye en çok yardım eden ülke oldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım eden ülke olduğunu açıkladı. Keçeli, Türkiye'den Gazze'ye toplamda 52 bin ton yardım gönderildiğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin, İsrail'in katliam saldırıları yürüttüğü Filistin ve Gazze Şeridi'ne en çok yardım gönderen ülke konumunda olduğunu duyurdu.

Türkiye'den 52 bin tondan fazla yardım gönderildiğini açıklayan Keçeli,

"Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke!

Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda.

Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı’ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır’ın El Ariş Limanı’na yanaştı.

Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı." dedi.