Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertli kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzatmayacak.

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Sivasspor ile berabere kaldıktan sonra şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de fatura takım kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş'a kesildi.

SÖZLEŞME UZATMAYACAK

Sarı-lacivertli kulübün sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan'ın kontratını uzatmayacağı öğrenildi. Tecrübeli orta saha, özellikle bu sezon hem performansı hem de tavırlarıyla takımın en çok eleştirilen ismi konumunda.

FORMANIN HAKKINI VEREMEDİ

0-0 beraberlikle tamamlanan Sivasspor mücadelesine ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, devre arasında teknik direktör İsmail Kartal tarafından oyundan alınmıştı. Mert Hakan'ın Edin Dzeko ile tartışma yaşaması da dikkat çekmişti.