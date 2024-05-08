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Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlandı

Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlandı

Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlandıTrabzonspor'un forveti Paul Onuachu, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük ağlarını sarstı. Nijeryalı isim, bu golün 6 dakika sonrasında ise sakatlanarak kenara geldi.

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Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

İlk maçı Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın rövanşı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.

Bu mücadelenin ikinci yarısında ise Paul Onuachu, büyük bir talihsizlik yaşadı.

Önce gol attı sonra sakatlandı

Trabzonspor’u 1-0 öne geçiren golü Nijeryalı forveti Paul Onuachu kaydetti.

29 yaşındaki golcü oyuncu, 58. dakikada Ceccherini ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlandı.

Golcü oyuncu, 60. dakikada yerini Umut Bozok’a bıraktı.

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