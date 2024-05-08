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Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlandı
Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlandıTrabzonspor'un forveti Paul Onuachu, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük ağlarını sarstı. Nijeryalı isim, bu golün 6 dakika sonrasında ise sakatlanarak kenara geldi.Abone ol
Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
İlk maçı Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın rövanşı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.
Bu mücadelenin ikinci yarısında ise Paul Onuachu, büyük bir talihsizlik yaşadı.
Önce gol attı sonra sakatlandı
Trabzonspor’u 1-0 öne geçiren golü Nijeryalı forveti Paul Onuachu kaydetti.
29 yaşındaki golcü oyuncu, 58. dakikada Ceccherini ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlandı.
Golcü oyuncu, 60. dakikada yerini Umut Bozok’a bıraktı.