DSÖ: İsrail'in, Refah'a yönelik artan saldırılarından son derece endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in, Gazze halkının büyük bölümünün güvenlik için kaçıp sığındığı Refah kentine yönelik artan saldırılarından son derece endişeli olduklarını duyurdu.

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Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'in, Gazze halkının büyük bölümünün güvenlik için kaçıp sığındığı Refah'a yönelik artan saldırılarından son derece endişeliyiz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, İsrail'in kara saldırısı sonrası tahminen 30 ila 40 bin kişinin Han Yunus ve Deyr El Balah'a gitmek için Gazze'nin güneyinde bulunan Refah'tan ayrıldığını kaydetti.

Ghebreyesus, Refah'ta 600 bini çocuk 1,4 milyon kişinin risk altında bulunduğunu söyledi.

Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın İsrail ordusunun kontrolüne geçmesinin ardından kapalı kalmaya devam ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, "Burası, Gazze'ye giden malzemeler için önemli bir erişim noktasıdır. Bugün izin verilmesini beklediğimiz yakıtın içeri girişine izin verilmedi, Bu da Gazze'nin güneyindeki sağlık hizmetlerini yalnızca üç gün daha yürütebilecek yakıtımızın olduğu anlamına geliyor" dedi.

"Gazze'de insanlık adına acilen ateşkese ihtiyaç var"

Ghebreyesus, DSÖ'nün bazı yardım malzemelerini depolara ve hastanelere önceden yerleştirdiğini ancak Gazze'ye daha fazla yardım girişi olmadan hastanelere hayat kurtaran desteği sürdüremeyeceklerini kaydetti.

DSÖ'nün Refah'tan çekilme niyetinde olmadığını ve ortaklarıyla çalışmalarını devam ettireceğini aktaran Ghebreyesus, "Gazze'de insanlık adına acilen ateşkese ihtiyaç var." diye konuştu.

Ghebreyesus, Sudan'da bir yılı aşkın süredir devam eden iç çatışmanın ülkeyi felaketle karşı karşıya bıraktığını dile getirerek, "Çatışmaların başladığı geçen yılın nisan ayından bu yana 15 binden fazla ölüm ve 33 binden fazla yaralanma bildirildi. 15 milyon kişi acil insani sağlık yardımına ihtiyaç duyuyor" şeklinde konuştu.

"Yarısı çocuk olmak üzere yaklaşık 9 milyon kişinin yerinden edildi"

Sudan'da yarısı çocuk olmak üzere yaklaşık 9 milyon kişinin yerinden edildiğini vurgulayan Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine erişimin son derece sınırlı olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, "Çatışmalardan etkilenen eyaletlerdeki hastanelerin yüzde 70'inden fazlası ve ülkenin geri kalanındaki sağlık tesislerinin neredeyse yarısı çalışmıyor." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin, "Refah Sınır Kapısı hala kapalı. Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı da kapalı. Bu süreç uzarsa Gazze'ye yardım ulaştırmak için alternatif bir planınız var mı?" sorusunu yanıtlayan DSÖ'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn da "Bu sürecin uzamaması gerekiyor. Refah Sınır Kapısı kapalı ve hepimizin ihtiyaç duyduğu en önemli unsur yakıt. Tabii ki insani yardım ve personel hareketine de ihtiyaç duyuluyor. Şu anda insani operasyonun genişletilmesi hakkında konuşmalıyız" dedi.