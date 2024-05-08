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Kiryakos Miçotakis: Türkiye ile ilişkilerde olumlu atmosfer devam ediyor

Kiryakos Miçotakis: Türkiye ile ilişkilerde olumlu atmosfer devam ediyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, temel görüşlerinden vazgeçmemelerine rağmen Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerde olumlu atmosferin devam ettiğini söyledi.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "protothema.gr" haber portalına verdiği röportajda, 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret ile ikili ilişkileri değerlendirdi.

İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla "ziyaretin ertelenmesi" çağrılarına ilişkin soruyu cevaplayan Miçotakis, "Ziyaret ertelenmemeli, zira iletişim kanallarının açık tutulması önemli. Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a giderek Türkiye hükümetinin bu seçiminden duyduğum rahatsızlığı bizzat iletmem, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde başardığımız ilerlemeleri yok edecek bir krizi yaratmamızdan çok daha iyidir." ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Türkiye'nin ve Yunanistan'ın temel görüşlerinden vazgeçmediğini belirterek, buna rağmen "ikili ilişkilerde olumlu bir atmosfer" olduğuna dikkat çekti.

Kariye Camii’nin Türkiye ile Yunanistan arasında ikili bir sorun olmadığını belirten Miçotakis, caminin çok önemli bir dünya kültürel mirası olduğunu ifade etti.

Miçotakis, bu kararı yanlış bulduğunu belirtti.

YUNANİSTAN, UKRAYNA'YA S-300 GÖNDERMEYECEK

Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemleri vermesi olasılığına ilişkin soruya Miçtoakis, Ukrayna'nın yenilmesi halinde "Rusya tehlikesinin" Avrupa'ya daha çok yaklaşacağını, bu nedenle Ukrayna'nın, Rusya ile arasındaki savaşı kazanması gerektiğini savundu.

Miçotakis, bu çerçevede Yunanistan'ın kendisinin ihtiyaç duymadığı askeri mühimmatı Ukrayna'ya verdiğini ancak bunun ülkenin caydırıcı gücünü etkileyemeyecek şekilde planlandığını ifade etti.

Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 göndermezken, Suudi Arabistan'a Patriot hava savunma sistemi göndermiş olmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Miçotakis, Suudi Arabistan'a verilen sistemin kısa zaman da Yunanistan'a dönebileceğini ancak Ukrayna'ya verilmesi halinde böyle bir geri dönüşün mümkün olmadığına dikkati çekti.

Miçotakis, Yunanistan'ın S-300'lere şu an ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle Ukrayna'ya S-300 veya Patriot füze sistemleri göndermesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias da iki hafta önce yaptığı açıklamada bir süredir Yunan basınında yer alan, Ukrayna'ya Patriot ve S-300 hava savunma sistemlerinin gönderileceği iddialarını yalanlamıştı.

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