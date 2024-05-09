BIST 10.248
DOLAR 32,28
EURO 34,74
ALTIN 2.396,14
HABER /  SPOR

Real Madrid finalde! Alman devini son dakikalarda yıktı

Real Madrid finalde! Alman devini son dakikalarda yıktı

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Bayern Münih'i son dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Real Madrid, Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid, Bayern Münih'i konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda tempo yükseldi. 68. dakikada Harry Kane'in asistinde Alphonso Davies, Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. 88. dakikada Real Madrid, Joselu'nun golüyle skoru eşitledi. 90+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Joselu fileleri havalandırarak İspanyol ekibini 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Bayern'i eleyen Real Madrid, finalde Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

Devler Ligi Final mücadelesi 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Arda Güler yedek kaldı

Ev sahibi ekipte milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hüseyin Taha Karagöz'den Fatih Altaylı'nın açıklamalarına videolu yanıt!
Hüseyin Taha Karagöz'den Fatih Altaylı'nın açıklamalarına videolu yanıt!
Kiryakos Miçotakis: Türkiye ile ilişkilerde olumlu atmosfer devam ediyor
Kiryakos Miçotakis: Türkiye ile ilişkilerde olumlu atmosfer devam ediyor
Türkiye ile ABD arasında dev anlaşma!
Türkiye ile ABD arasında dev anlaşma!
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Mauro Icardi'den Fenerbahçe açıklaması: Derbiye odaklanacağız
Mauro Icardi'den Fenerbahçe açıklaması: Derbiye odaklanacağız
Fenerbahçe Beko Final Four'da!
Fenerbahçe Beko Final Four'da!
Macar Bakan: Kendimizi bir Türk milleti olarak görüyoruz
Macar Bakan: Kendimizi bir Türk milleti olarak görüyoruz
İsrail'den Refah'taki saldırıları sürüyor!
İsrail'den Refah'taki saldırıları sürüyor!
Trabzonspor Türkiye Kupası'nda finalde
Trabzonspor Türkiye Kupası'nda finalde
Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlandı
Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlandı
DSÖ: İsrail'in, Refah'a yönelik artan saldırılarından son derece endişeliyiz
DSÖ: İsrail'in, Refah'a yönelik artan saldırılarından son derece endişeliyiz
Cambridge öğrencileri: Üniversite Rusya'ya yaptığı gibi İsrail ile ilişkilerini neden kesmiyor
Cambridge öğrencileri: Üniversite Rusya'ya yaptığı gibi İsrail ile ilişkilerini neden kesmiyor