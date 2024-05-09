Mehmet Aslan balıkçıda ödediği hesabı paylaştı isyan etti: Ayıptır

Oyuncu-siyasetçi Mehmet Aslan, İstanbul Boğazı'nda misafirlerini götürdüğü bir balıkçıda 3 kişilik hesap için 10 bin lira ödediğini belirterek isyan etti.

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Restoran ve kafelerde fahiş fiyatlar cep yakmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon bahanesiyle bazı işletmeler, fırsatçılıkta sınır tanımıyor.

Bir dönem İYİ Parti'de siyaset yapan oyuncu Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından restorana ödediği faturayı paylaştı.

"Bu parayı, ne kirayla ne de zamla açıklayabilirsiniz! Ayıptır!"

Aslan, "Şehir dışından misafirlerim geldi, boğazda balıkçıya gittik. 3 kişi alkol yok, 3 porsiyon barbun ve mezeler. Toplam hesap 10 bin lira geldi… Bu parayı, ne kirayla ne de zamla açıklayabilirsiniz! Ayıptır! (İstanbul’a gelen boğazda balık yemek ister, başka seçeneğimiz yok)" ifadelerine yer verdi.

Lonrda'da 185 Paund hesap geldi

Paylaşamın altına çok sayıda yorum geldi. Bir sosyal medya kullanıcısının "Londra'da Themes nehri ve Tower Bridge Köprüsü manzaralı 40. Katta 3 kişi et, sushi, salata, birer kadeh de alkol 185 Paund hesap geldi. Kesinlikle İstanbul, Londra'nın en lüks yerinden bile daha pahalı." yorumuna Aslan, "dogrudur" yanıtın verdi.

1 avuç rokaya 360 tl yazmış

Yine bir başka kullanıcı da paylaşımın altına yaptığı yorumda "Valla Norveçte bile ki dünyanın en pahalı ülkelerinden birisi, roka salatasına 360 tl yazsalar o mekana kimse bir daha gitmez. Biz 300 tl ye Türkiye’nin en kaliteli zeytinyağını satıyoruz diye pahalı diyorlar adam 1 avuç rokaya 360 tl yazmış" ifadelerine yer verdi.