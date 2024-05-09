BIST 10.281
DOLAR 32,27
EURO 34,72
ALTIN 2.400,51
HABER /  GÜNCEL

Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürüklemişti! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürüklemişti! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişinin tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayının asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç,"Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır." ifadesini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bayraktar AKINCI'dan deniz hedeflerine tam isabet
Foto Galeri Bayraktar AKINCI'dan deniz hedeflerine tam isabet Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı
Barcelona-Olympiakos çeyrek final 5. maçında Dörtlü Final'e yükselen takım belli oldu
Barcelona-Olympiakos çeyrek final 5. maçında Dörtlü Final'e yükselen takım belli oldu
İBB, Küçükçekmece'de Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin kusuru tespit edilen 4 kişinin ihracını istedi
İBB, Küçükçekmece'de Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin kusuru tespit edilen 4 kişinin ihracını istedi
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Real Madrid finalde! Alman devini son dakikalarda yıktı
Real Madrid finalde! Alman devini son dakikalarda yıktı
Hüseyin Taha Karagöz'den Fatih Altaylı'nın açıklamalarına videolu yanıt!
Hüseyin Taha Karagöz'den Fatih Altaylı'nın açıklamalarına videolu yanıt!
Kiryakos Miçotakis: Türkiye ile ilişkilerde olumlu atmosfer devam ediyor
Kiryakos Miçotakis: Türkiye ile ilişkilerde olumlu atmosfer devam ediyor
Türkiye ile ABD arasında dev anlaşma!
Türkiye ile ABD arasında dev anlaşma!
Mauro Icardi'den Fenerbahçe açıklaması: Derbiye odaklanacağız
Mauro Icardi'den Fenerbahçe açıklaması: Derbiye odaklanacağız
Fenerbahçe Beko Final Four'da!
Fenerbahçe Beko Final Four'da!
Macar Bakan: Kendimizi bir Türk milleti olarak görüyoruz
Macar Bakan: Kendimizi bir Türk milleti olarak görüyoruz
İsrail'den Refah'taki saldırıları sürüyor!
İsrail'den Refah'taki saldırıları sürüyor!