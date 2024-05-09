Müsavat Dervişoğlu ilk grup toplantısında çağrı yapmıştı! Adnan Beker, İYİ Parti'ye geri dönecek mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun partiden istifa edenlere geri dönüş için çağrı yapmasının ardından İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker, Barış Yarkadaş'a bir açıklama yaptı. Beker “İYİ Parti’nin Allah yolunu açık etsin. Araba devrilmiş, pert olmuş. İşleri kolay değil." ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'den görevi devralmasının ardından dün ilk grup toplantısında konuştu. Partiden istifa edenlere çağrıda bulunan Dervişoğlu, "İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin küslükleri sonlandırılalım ve mücadelemize devam edelim" dedi.

16 Kasım 2023'te İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, Barış Yarkadaş'a konuştu. Yarkadaş "İstifacılara yönelik çağrı olunca bende İYİ Parti’den istifa eden Eski Milletvekillerinden Adnan Beker’i aradım. Adnan Beker’i aradığımda espiri yaptı dedi ki “Gazetecilik kokusu mu aldın? İstifa eden arkadaşlarla yemekteyiz” dedi.

"Araba devrilmiş pert olmuş Akşener her şeyi bile bile yaptı"

Dedim ki “İYİ Parti’ye dönecek misiniz?” Dedi ki “İYİ Parti’nin Allah yolunu açık etsin. Araba devrilmiş, pert olmuş. İşleri kolay değil. Akşener her şeyi bile bile yaptı. Akşener yanlış strateji izlemeseydi bugün Ankara'da 10 belediyemiz olurdu. Bizi dinlemediler. Biz ne dediysek tamamı oldu.” dedi.