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THY ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile reklam filmi çekti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile reklam filmi çekti

Türk Hava Yolları, (THY) dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2024 finali için çektiği reklam filmini yayınladı.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, reklam filmi şirketin resmi sponsoru olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024 Londra Finali için çekildi.

Filmde THY'nin eşsiz uçak içi hizmetlerini deneyimleyen Jose Mourinho, zorlu bir satranç müsabakasında galip geliyor. Mourinho, THY'nin "Business Class" mutfağının sunduğu gurme lezzetleri tadarken aynı zamanda canlı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı izliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir etkinliğin resmi sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu kapsamda Jose Mourinho ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu işbirliği, markamızın küresel arenadaki gücünü ve spora olan bağlılığını pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Mourinho ise THY'nin, Avrupa'nın en iyi hava yolu olduğunu her sene aldığı ödüllerle tescillediğini belirterek, "Onlarla çalışmak benim için büyük bir onur. Bu işbirliğiyle benim kazanma tutkumu ve Türk Hava Yolları'nın eşsiz hizmet anlayışını bir araya getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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