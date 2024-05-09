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Evinde uyuşturucu bulunmuştu! Şarkıcı Kalben serbest bırakıldı

Evinde uyuşturucu bulunmuştu! Şarkıcı Kalben serbest bırakıldı

Önceki gün Narkotik polislerinin operasyonuyla evinde uyuşturucu tespit edilen şarkıcı Kalben gözaltına alınmıştı. "Satmıyorum" sözleriyle ifade veren Kalben kontrollü serbest bırakıldı.

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38 yaşındaki şarkıcı Kalben, 8 Mayıs gündeme bomba gibi düştü. Narkotik polislerinin araştırmasıyla evinde uyuşturucu bulunan Kalben, operasyonla gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi.

Emniyette verdiği ifade de "İçiciyim ben, satmıyorum” şeklinde açıklama yaptı.

Ancak Kalben, savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı aldı. Akabinde ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Baskın sırasında uyuşturucu dolu kavanozu evinin balkonundan atan Kalben, yurt dışı yasağı alarak kontrollü serbest bırakıldı. 

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