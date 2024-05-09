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'Garson'un şifresi kırıldı! FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

'Garson'un şifresi kırıldı! FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına dair İzmir ve Ankara'da içlerinde komiser, başkomiser ve polis memurlarının da olduğu 8 şüpheliye d air yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelinin ise yakalanmasına dair çalışmalar sürüyor.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; ismi geçen, ‘emniyet mahrem’ yapılanması içerisinde bulunan ve gizli tanık 'garson’dan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, emniyet mahrem sorumlularıyla irtibatı bulunan ve haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen, tamamı emniyet mensubu (1 başkomiser, 1 komiser ve 6 polis memuru) 8 şüpheliye yönelik, İzmir merkez ve Dikili ilçesi ile Ankara’da 8 adrese bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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