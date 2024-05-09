Bülent Arınç'ın 'o benim kahramanım' dediği Özgür Özel konuştu aradığı kişinin ismini açıkladı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç FETÖ tutuklusu bir akrabasının babasının cenaze töreninde, akrabasının kelepçesinin çözülmesi için CHP lideri Özgür Özel'in devreye girdiğini belirterek, "O benim kahramanım." dedi. Özgür Özel, aradığı kişinin Süleyman Soylu olduğunu açıkladı.

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yıllar önce FETÖ tutuklusu bir akrabasının babasının cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili yaşadığı anıyı, "O benim kahramanım." sözleriyle anlattı.

Habertürk'te katıldığı canlı yayında olayla ilgili konuşan Özgür Özel, "Babasını mezara elleri bağlı olduğu için gömemeyecekti. Aradığım kişi o zaman ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Ben de sayın Arınç'a teşekkür ederim." dedi.

Özgür Özel, "O olay aynıyla vaki. Bir tek danışmanım Meriç Bey'e anlatmıştım. Olay öyle oldu. Babasını mezara elleri bağlı olduğu için gömemeyecekti. Aradığım kişi Süleyman Soylu'ydu. Garnizon komutanını aradım, jandarma komutanını ara dedi, ulaşamadım. O gün de yanılmıyorsam Soylu'ydu İçişleri Bakanı. Aradım Bakanı. Anlattım durumu. Böyle bir şey olmaz, ovanın ortasındayız. Etrafta 30 jandarma, ellerinde tüfek. Nereye kaçacak? Bırakın duasını yapsın, babasını gömsün diye. İzin de verdiler. Ben de sayın Arınç'a teşekkür ederim. Oradaki kişi Bülent Arınç değil başka birisi de olsa aynı şekilde davranırız. İnsanlık başka bir şey siyaset başka şey. O gün Bülent Arınç'ın güvendikleri AK Partililer kaçıyordu. Kişi FETÖ ile suçlanıyordu, sonradan da aklandı." dedi.

"Ben insani görevimi yaptım" diyen Özgür Özel, "Ben FETÖ'cüyle suçlananların cenazesine gitmekle FETÖ'cü ilan edilmeyecek biriyim. Orada olursam FETÖ'cü anlaşılır mıyım demek bir özgüvensizlik. Özgüvenin yoksa siyaseti bırakacaksın." ifadelerini kullandı.