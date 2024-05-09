YRP'den TBMM'ye soru önergesi! Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerine kadro ne zaman verilecek?

Yeniden Refah Partisi, Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin sorunlarının çözümü için TBMM'ye soru önergesi verdi.

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Uzun süredir kadroya geçmeyi bekleyen sözleşmeli çalışanlar arasında Diyanet Fahri Kur’an kursu öğreticileri de bulunuyor.

Hayatlarını çocuklara Kuran-ı Kerim öğretmek, İslam'ın emir ve yasaklarını aşılamaya adayan fahri Kur’an Kursu öğreticileri, kendileriyle aynı görevi yapanlarla haklarının eşit olmamasından dolayı mağduriyet yaşıyor.

Yeniden Refah Partisi, Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri adına TBMM'ye soru önergesi verdi.

Yeniden Refah Partisi'nin TBMM'ye verdiği soru önergesinde yer alan ifadeler şöyle:

"Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri 657ʼye tabi olacak şekilde Diyanet bünyesinde yılda iki kez kış ve yaz dönemi olmak üzere KPSS, DHBT sınavlarının ardından mülakat puanları ile ve belirli belgeleri de ibraz ederek istihdam edilmektedir. Fahri Öğreticiler, aylık 8-9 günlük sigorta, asgari ücretin çok altında maaş ve yarım yatan sigortadan kaynaklı SGK prim borçları çıkarak hiçbir özlük hakkı olmadan hizmet etmektedir. İşsizlik maaşından faydalanamamaktalar. İzin hakları yoktur. Hasta olduklarında aldıkları raporlar maaşlarından kesilmektedir.

Geçtiğimiz dönemde 2022 yılında sözleşmeliler, vekil ebe hemşire,vekil imam bunlar kadroya alınırken ; Fahri (geçici) Öğreticiler kadroya alınmayıp kapsam dışı bırakılmıştır. Yine 2018ʼde ücretli öğretmenlere kadro verilirken fahri öğreticiler kapsam dışı bırakılmış olup ayrıştırmaya sebebiyet vermiştir.

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ görevde olup olmama şartı aranmadan sadece SGK prim günleri baz alınarak ve gerekirse çalıştıkları yıllardaki KPSS+dhbt puanları da baz alınarak EMEK+TECRÜBE KADROLARI VERİLMELİDİR.

2022 yılında kadroya alınan vekil imamlardaki gibi 2 gün iki ay görev yapmış kişileri sırf görevde diye kadroya alınmış olup 6 yıldır görev yapmış ancak kadro geldiği vakit sırf görevde olamadığından kadrodan yararlanamayan bir çok kişinin mağdur olmasına sebeb olmuştur.Ayrıca 2011 ve 2013 yılında da aynı ayrıştırma fahri öğreticilerde de yapılmış olup 2 gün görev yapan kadroya alınarak yıllarını verenler kadroya dahil edilmemiştir. Kadroya aldıkları bu kişilerden de memnun olmadıkları için tecrübeli liyakatli fahri (geçici) öğreticilere liyakatsiz damgası vurularak ehil fahri öğreticiler kadroya alınmamıştır bu sebeble aynı mağduriyet yaşanmaması için uzun süre fahri öğreticilik yapmış kardeşlerimize görevde olma şartı koyulmadan emek kadrosu verilmelidir.

BU BİR EMEK KADROSUDUR. SGK PRİM BAZ ALINARAK GÖREVDE OLUP OLMAMA ŞARTINA BAKILMADAN KADROLARININ VERİLMESİ İVEDİLİK ARZETMEKTEDİR.

Her kurum kendi bünyesinde tecrübeli eleman çalıştırırken diyanet bünyesinde yıllarını hizmete adamış tecrübeli fahri öğreticiler de kadroya alınarak değerlendirilmelidir. Bu sorunlar çözüm beklemektedir. Bu bağlamda;

1- Fahri (geçici) Kurʼan Kursu Öğreticilere kadro verilmesi/özlük haklarının verilmesi hususunda çalışmanız var mıdır?

2-Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri olarak diyaneti temsil ettiğimiz halde diyanete bağlı müftülüklerde hizmet ettiğimiz halde resmiyette bizlere neden diyanet personeli değildir şıkkını işaretlettirmekteler ve her bi haktan mahrum bırakmaktalar.Bizler diyanet personeli isek neden bir statümüz ve özlük haklarımız verilmiyor.Şayet diyanetin personeli değilsek kadrolular gibi diyanette neden çalıştırılıyoruz?

3- 2022 de sözleşmeliler, vekil imamlar kadroya alınırken, Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri neden kapsam dışı bırakılmıştır?



4-Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri hangi kanuna tabi hizmet etmektedir? Belirli bir statüleri var mıdır? Göreve başlarken diyanet tarafından hangi sözleşmelerle hakları korunmaktadır?

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5- Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri 2013-2014-2015-2016-2017-2018 yıllarında kadroya atanmak için hem sınavlara çalışıp KPSS ve dhbt sınavından güzel puanlar almış olup hem de diyanette fahri (geçici) öğretici olarak hizmet etmiştir. Lakin 2013 Den 2018 e kadar Kuran Kursu öğreticisi alımı hiç yapılmamıştır.Neden diyanet ve devlet atama yapmayıp bizlerin puanlarını, geleceğini emeklerimizi çöpe atmıştır.2018 yılında 100 kişilik ilahiyat önlisans kontenjanı ayrılmış olup sonrasında ilahiyat önlisans ve ortaöğretim kontenjanlarından alımı kapatılmıştır lakin alım yapılmadığı halde KPSS ve dhbt sınavlarında ilahiyat önlisans ve ortaöğretim kategorisi hala bulunmaktadır.Bunun sebebi nedir?

6- Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin aylık 8-9 günlük yatan SGK primlerinin 30 gün üzerinden yatırılması için bir düzenlemeniz var mıdır? Emeklilik konusunda sorun yaratan geçmişe dönük ve geleceğe yönelik sigortaları 30 gün üzerinden yatırılarak emeklilik hakkı sağlanması için bir düzenlemeniz var mıdır? 8-9 günlük yatırılan ve ayın üçte ikisinin eksik yatırıldığı, sigortadan kaynaklı prim borçları çıkan Fahri Öğreticilerin sorunuyla ilgili çalışmalarınız var mıdır?

7- Diyanet İşleri Başkanlığı olarak uzun süredir hizmet etmiş vefakar tecrübeli liyakatli, fahri (geçici) öğreticileri neden kadroya alarak değerlendirmemektedir. Emeğe tecrübeye dayalı kadroları neden verilmemektedir? 11 yıldır kadro talepleri neden karşılanmamıştır ve sorunları çözüme kavuşturulmamıştır? Her kurum tecrübeli eleman alırken diyanet neden tecrübeli fahri öğreticileri kadroya alarak değerlendirmemektedir? Bunun için diyanet işleri başkanlığının ve cumhurbaşkanlığının fahri (geçici) öğreticilere kadro yönünde bir çalışması olacak mıdır?

8- Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerin 2011-2023 yılları arasında 1 yıl 2-3 yıl-4-5 yıl-6-7 yıl-8-9-10 yıl görev yapmış olanların sayısı ne kadardır?

9- Yeni kadrolu olarak atanan kardeşlerimize stajyer eğitimi verecek kadar fahri (geçici) kuran Kursu Öğreticilerini donanımlı,tecrübeli gören devletimiz diyanetimiz tecrübeye dayalı SGK prim baz alınarak Fahri Öğreticiye kadro hakkını verebilecek midir?

10-Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerine Cumhur ittifakı olarak 2018ʼde verilerin kadro sözü ne zaman tutulacak ve meclisteki kanun teklifleri ne zaman kadro ile sonuçlanacaktır?"