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MSB duyurdu: Bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 108 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 108 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Son bir haftada hudutlarda 355 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 5’i terör örgütü mensubudur. 1.582 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 488’e yükselmiştir.

MSB
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