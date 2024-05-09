Real Madrid kazandı Fenerbahçe sevindi, Bayern Münih elendi Galatasaray üzüldü

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i eleyerek finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Fenerbahçe, Arda Güler'in satışına eklenen madde nedeniyle 2.2 milyon euro gelir elde etti.

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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, Bayern Münih'i konuk etti. Real Madrid 88. dakikasına 1-0 yenik girdiği maçı Joselu'nun golleriyle 2-1 kazandı ve finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Bu sonuç aynı zamanda Fenerbahçe ve Galatasaray’ı da ilgilendiriyor.

Haber Global’in aktardığına göre Fenerbahçe, Arda Güler'in satışına eklettiği madde sayesinde Real Madrid'in finale çıkmasıyla 2.2 milyon euro civarında bir ücret elde edecek.

Bayern Münih finale çıkan taraf olsaydı, Galatasaray Sacha Boey'in sözleşmesi gereği yaklaşık 3.7 milyonluk bonusun sahibi olacaktı.