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Antalya'da Köln-Gazipaşa seferini yapan uçağın lastiği patladı gövdesi üzerine indi

Antalya'da Köln-Gazipaşa seferini yapan uçağın lastiği patladı gövdesi üzerine indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Airlines'e ait Almanya Köln-Antalya Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipi uçağın piste inişinin ardından lastiğinin patladığını ve pistte kalan uçaktaki 190 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın bugün saat 11.00 civarında gerçekleştiği belirtildi.

Corendon Airlines'e ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipi uçağın piste inişini müteakip lastiğinin patladığı ve ön dikmesinin hasar aldığı bilgisi verilen açıklamada, "Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu ve 6 mürettebattan oluşan 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir, ilk belirlemelere göre ise pistte hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert (yönlendirme) ettirilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, teknik ekibin incelemesinin ardından uçağın pistten çekilme işleminin yapılacağı kaydedildi.

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