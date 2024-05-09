Öğretmen atamalarında yeni dönem! Yusuf Tekin yeni detayları anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarındaki yeni dönemle ilgili bilgi verdi. Yeni mülakat sisteminin taslağındaki ilk detaylar belli oldu. Bu taslağa göre, mülakatlar 45 dakika sürecek ve kamera ile kayıt altına alınacak.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuya 20 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıklamış, atamaların yüzde 50 mülakat yüzde 50 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanından oluşan atama puanıyla yapılacağını ve bu yöndeki yönetmelik değişikliğini hazırladıklarını bildirmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin asla kimseye ezdirilmeyeceğinin altını çizdi. Bakan Tekin ayrıca mülakatlardaki yeni dönemin de ilk detayları kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre adaylar 14 haftalık konudan sorumlu olacak. Mülakatlar kamera kaydına alınacak ve 45 dakika sürecek. Konu dışına çıkılmayacak. Genel kültür sorusu sorulmayacak.