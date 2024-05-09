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Kuveyt Türk 'Türkiye'nin En İyi İslami Bankası' ödülünü aldı

Kuveyt Türk 'Türkiye'nin En İyi İslami Bankası' ödülünü aldı

Kuveyt Türk, finans piyasalarının önde gelen yayınlarından Islamic Finance News tarafından 'Türkiye'nin En İyi İslami Bankası' seçildi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, ödülü, faizsiz finans sektörünün en iyilerini belirlemek amacıyla düzenlenen IFN Awards'ta elde etti.

Dubai'de düzenlenen ödül törenine Kuveyt Türk İnsan Kaynakları Grup Müdürü Semih Sel ve Kurumsal İletişim Müdürü Fatih Kamaşoğlu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İnsan Kaynakları Grup Müdürü Semih Sel, sermaye yapıları ve dinamik yönetim anlayışlarıyla reel ekonomiyi desteklemeye ve büyümenin finansmanına katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, teknoloji ve inovasyon odaklı projeleriyle sadece katılım finans alanında değil, tüm finans sektöründe birçok ilke imza attıklarını aktardı.


Başarılarının uluslararası alanda tanınmasını değerli bulduklarını kaydeden Sel, 'Yenilikçi yaklaşımlarımızın ve katılım finans ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığımızın bir göstergesi olan bu ödül, aynı zamanda tüm çalışanlarımızın ve müşterilerimizin özverili çabalarının bir sonucudur. Yenilikçi bir yaklaşımla katılım finansın geleceğini tasarlamaya ve müşterilerimize dünya çapındaki en ileri teknolojileri sunarak hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

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