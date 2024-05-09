BIST 10.246
DOLAR 32,22
EURO 34,64
ALTIN 2.399,55
HABER /  GÜNCEL

Gazze’de can kaybı 34 bin 904’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 34 bin 904’e yükseldi

İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne 216 gündür devam eden bombardımanında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 904’e, yaralananların sayısı ise, 78 bin 514’e yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Dairesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından geçişin kapatılması nedeniyle yaralı ve hastaların kurtarılması, geçişlerin açılması, gerekli yardım malzemelerinin hastanelere girmesine izin verilmesi için acil eylem çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Abone ol

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 216 gündür devam eden bombardımanında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 904’e, yaralananların sayısı ise, 78 bin 514’e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor. Binlerce sivilin ölümüne yol açan İsrail ordusu, saldırılarını milyonlarca sivilin sığındığı Refah kentine doğru genişleterek katliamına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 4 saldırıda 60 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Bölgede 216 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 34 bin 904’e, yaralı sayısının da 78 bin 514’e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Dairesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in sınır geçişlerini kapatarak yaralılar ile hastaların Mısır’a tahliyesini, insani yardım malzemeleri taşıyan kamyonları ve hastanelerin faaliyetine devam etmesi için gerekli yakıt girişini engellediği belirtildi. Açıklamada, “Komşu ülkelere gitmeyi bekleyen yaralılardan bazılarını kaybediyoruz. İsrail’in geçidi kontrol etmesi ve kapatması bu yaralıların tahliyesini engelledi” ifadeleri kullanıldı.

Refah kentindeki tek diyaliz merkezinin bombardıman nedeniyle faaliyetini durdurduğu aktarılan açıklamada, “Yaralılar ve hastalar tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya kalmaktadır. İsrail tarafından geçişin kapatılması nedeniyle tümörlü hastalar ile karaciğer ve böbrek hastaları başta olmak üzere her yaş grubundan yaralı ve hastanın kurtarılması, geçişlerin açılması, gerekli yardım malzemelerinin hastanelere girmesine izin verilmesi için acil eylem çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de Cemil Tugay'dan TİS maddesi açıklaması: Benim de yeni haberim oldu
İzmir'de Cemil Tugay'dan TİS maddesi açıklaması: Benim de yeni haberim oldu
MHRS'de yeni düzenleme! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Onaylı randevu sistemi başlıyor
MHRS'de yeni düzenleme! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Onaylı randevu sistemi başlıyor
İsrail'de Türkiye şoku: Türkiye’nin eylemi çok ani oldu bizi tedarik zincirimizin en zayıf noktasından vurdu
İsrail'de Türkiye şoku: Türkiye’nin eylemi çok ani oldu bizi tedarik zincirimizin en zayıf noktasından vurdu
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
BM: 80 bin kişi Refah'tan ayrılmak zorunda kaldı
BM: 80 bin kişi Refah'tan ayrılmak zorunda kaldı
Sahibinden.com otobid uygulamasını tanıttı merak edilenler cevap buldu
Sahibinden.com otobid uygulamasını tanıttı merak edilenler cevap buldu
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 72 milyar 320 milyon liralık teklif geldi
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 72 milyar 320 milyon liralık teklif geldi
Antalya'da Köln-Gazipaşa seferini yapan uçağın lastiği patladı gövdesi üzerine indi
Antalya'da Köln-Gazipaşa seferini yapan uçağın lastiği patladı gövdesi üzerine indi
Öğretmen atamalarında yeni dönem! Yusuf Tekin yeni detayları anlattı
Öğretmen atamalarında yeni dönem! Yusuf Tekin yeni detayları anlattı
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Harry Kane gittiği takımı kuruttu Bayern Münih de sıfır çekti
Harry Kane gittiği takımı kuruttu Bayern Münih de sıfır çekti
Kuveyt Türk 'Türkiye'nin En İyi İslami Bankası' ödülünü aldı
Kuveyt Türk 'Türkiye'nin En İyi İslami Bankası' ödülünü aldı