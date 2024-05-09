Hafize Gaye Erkan'a yeni görev: BDDK Başkanlığına atanacak iddiası

Merkez Bankası başkanlığından ayrılan Hafize Gaye Erkan'ın, BDDK Başkanı olarak atanacağı öne sürüldü. Ayrıca iki kamu bankasının genel müdürünün de değişeceği iddia ediliyor.

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Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden ayrılan Hafize Gaye Erkan'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına atanacağı iddialar arasında. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, bu atama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiği belirtiliyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen ve kısa süren başkanlık döneminin ardından görevden alınan Hafize Gaye Erkan için yeni bir iddia gündeme geldi. Gerçek Gündem'in haberine göre, Erkan'ın BDDK Başkanlığı koltuğuna oturacağı ve mevcut başkan Şahap Kavcıoğlu'nun yerine geçeceği öne sürüldü. Bu atamanın Haziran ayında gerçekleşeceği belirtiliyor.

Aynı zamanda, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi büyük kamu bankalarının yönetiminde de önemli değişiklikler bekleniyor. Özellikle VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in görevden alınacağı ve yerine yeni bir ismin getirileceği iddia ediliyor. Bankaların genel kurulları 06 Haziran 2024 Perşembe günü yapılacak ve bu tarihte yönetim kurulu üyelerinin değişimi de gündemde.