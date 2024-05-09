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NN Hayat ve Emeklilik'ten 'Ek Katkı Payı' kampanyası

NN Hayat ve Emeklilik'ten 'Ek Katkı Payı' kampanyası

NN Hayat ve Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri'nde toplu ödeme yapan müşterilerine yönelik 'Ek Katkı Payı' kampanyası başlattı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, emeklilik hizmetleri, sigorta, bankacılık ve yatırım yönetimi alanında faaliyetlerini sürdüren uluslararası finansal hizmetler şirketi NN Group'un bir parçası olan NN Hayat ve Emeklilik, yeni bir kampanyayı hayata geçirdi.

Müşterilere özel düzenlenen kampanyada, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) belli tutarlarda toplu ödeme yapan müşteriler, yüzde 30 devlet katkısının yanı sıra NN Hayat ve Emeklilik'ten de ek katkı payı kazanacak.

01 Nisan-30 Haziran döneminde, devam eden veya yeni başlatılacak Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri'ne 50 bin ila 150 bin lira arasında toplu ödeme gerçekleştiren müşteriler, NN Hayat ve Emeklilik'ten 500 lira ek fayda elde edecek.

151 bin ila 250 bin lira arasındaki toplu ödemelerde 1500 lira, 250 bin lira üzerindeki toplu ödemelerde de 2 bin lira ek fayda katılımcının Bireysel Emeklilik hesabına ödenecek.

Birikimler, NN'in fon danışmanlığı hizmetinde ve yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam edecek. Kampanyaya katılan NN Hayat ve Emeklilik müşterileri Fon Danışmanlığı hizmeti, fon çeşitliliğinin katkıları, yatırım getirisi üzerinden sağlanan avantajlı stopaj teşvikleri ve devlet katkısı avantajının da etkisiyle gelecekleri için yatırım yapmayı sürdürecek.

'NN Senin Mobilin' uygulaması BES işlemlerinin daha hızlı ve kolay gerçekleştirilmesini sağlarken, Bireysel Emeklilik müşterileri NN'in sadakat programı Önce Sen Dünyası'nda sunulan avantajlardan da faydalanabiliyor.

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