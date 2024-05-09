Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti emekli ve memur zammında hesaplar değişti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün enflasyon sunumunda yıl sonu enflasyonda tahminlerinin yüzde 38'e yükseldiğini duyurdu. Enflasyon tahminin yükselmesi temmuzda zam bekleyen emekli ve memurların da hesabını değiştirdi.

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Milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılacak 6 aylık zam oranını merak ediyor. Merkez Bankası'nın bugün enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan zamların hesaplanmasında etkisi olan mayıs ayı enflasyonu için de, "Enflasyonda zirveyi Mayıs ayında göreceğiz, bu çok net. Enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz" dedi.

Ekonomist Muhammet Bayram, Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu Mynet'e değerlendirdi. Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Fiyatların doğal artışı artık halk nezdinde de satıcılar nezdinde de normal karşılanmakta. Eğer biz bu beklentiyi kırabilirsek ve enflasyon beklentileri çıpalanırsa yani sabitlenirse bundan sonra enflasyonla mücadelede daha etkin adımlar atılabilir.

Enflasyon artışı olmayacak algısı oluşmalı

"Hem vatandaşta hem de işletmelerde artık enflasyon artmayacak algısı oluşmalı ki memurlara, emeklilere yapılacak artışlar bir şey ifade edebilsin. Bu noktadan bakacak olursak ilk 4 aylık enflasyon oranı zaten belli oldu, yüzde 18.72."

Refah payı beklentisi

"Mayıs ve haziran ayında enflasyon oranları gelecek. Burada yüzde 3'er enflasyon gelirse eğer ilk altı aylık enflasyon farkı yüzde 25 olarak ortaya çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri enflasyon farkıyla zam alacaklar. Burada geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bir kısmi bir refah payı artışı beklentisi içerisindeyiz."

"TÜİK'in oluşturduğu sepetle vatandaşın sepeti aynı değil. Gittiğinde markette alacağı şeyler, harcamaları belli. Aslında o kalem ürünlere gelen zamlar vatandaşın enflasyonu diyebiliriz. O yüzde refah payı artışı gerekli. Yüzde 30'luk bir artış bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da bu yıl Emekliler Yılı ilan edildi."

Memur ve memur emeklilerinin durumu

"Memur emeklilerinde durum farklı. Memur emeklileri memurlarla birlikte toplu sözleşme zammından kaynaklı 5 puanlık bir erimeleri söz konusu. Temmuzdaki toplu sözleşme farkı yüzde 10. 5 puanlık bir kayıp var. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25 zam alırken memur emeklileri yüzde 20 alabilir. Emekliler arasındaki oranın eşitleneceğine inanıyorum. Sene sonu itibariyle rutine dönecektir."

"Memurlarda da yine yüzde 20'lik zam söz konusu olacaktır. Memurlara ekstra refah payı artışı olur mu? Ben memurlara refah payı artışı olacağını düşünmüyorum. Seyyanen zam sözü verilmişti ve yerine getirilmişti."

Asgari ücrete ara zam yapılmalı

"Seyyanen zam sonrası maaşları yeterli olmasa da memura yapılan zam özel sektörde dengeyi bozdu. Asgari ücrete bir artış olmayacağı açıklandı. Asgari ücrete zam yapılmalı... Özel sektör bu dinamiği ayarlayacaktır."

Takvim'in haberine göre zam oranları şöyle şekillenecek:

MAYIS'TA YILLIK TÜFE YÜZDE 75 OLURSA

5 AYLIK VERİLER

- Enflasyon: % 22.41

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 22.41

- Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 6.44

- Memurlar ve memur emeklileri zam oranı: % 17.09

6 AYLIK VERİLER

- Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran enflasyonu: % 2.54

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 25.52

- Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 9.15

- Memurlar ve memur emeklileri zam oranı: % 20.06

MAYIS'TA YILLIK TÜFE YÜZDE 76 OLURSA

5 AYLIK VERİLER

- Enflasyon: % 23.11

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 23.11

- Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 7.05

- Memurlar ve memur emeklileri zam oranı: % 17.76

6 AYLIK VERİLER

- Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran enflasyonu: % 2.54

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 26.24

- Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 9.77

- Memurlar ve memur emeklileri zam oranı: % 20.75