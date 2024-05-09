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500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı cevap verdi

500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı cevap verdi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı?" sorusuna cevap verdi. Yeni banknot basımına finansal analiz ve teknik değerlendirmeler sonrası karar verildiğini belirten Karahan, "Bu yaptığımız analizler sonucunda ihtiyaç olursa gerekli adımları atacağız." dedi.

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Son dönemde artan enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle mevcut banknotların yetersiz olduğu konuşuluyor.

En büyük kağıt para olan 200 TL'nin yetersiz olduğu öne sürülürken, uzun bir süredir 500 TL'lik ve 1.000 TL'lik banknotların basılacağı iddia ediliyordu.

Bugün 2024'ün ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a, bu durum soruldu. "500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı?" diye sorulan Karahan, yaptığı açıklama ile yeni banknot basımına açık kapı bıraktı. 

Para basımına karar verilirken nelere dikkat edildiğini anlatan Karahan, "Üst banknota ihtiyaç olup olmayacağı birçok faktöre bağlı. Finansal analizlere, teknik değerlendirmelere göre biz buna karar veriyoruz. Bu kapsamda tedavüldeki küpür kompozisyonlarının değişimlerini dikkate alıyoruz. Bu yaptığımız analizler sonucunda ihtiyaç olursa gerekli adımları atacağız." dedi.

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