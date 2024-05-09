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Bizim Toptan Market'in 183'üncü mağazası Şırnak'ta törenle açıldı

Bizim Toptan Market'in 183'üncü mağazası Şırnak'ta törenle açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Bizim Toptan Market'in 183'üncü şubesi hizmete açıldı.

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Bizim Toptan Market, yeni mağaza ve depo açılışlarıyla ülkenin dört bir yanında yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Bizim Toptan Market, Şırnak'taki ilk mağazasını Cizre'de açtı.

Konak Mahallesi Silopi Caddesi'nde 2 bin metrekarelik alanda kurulan marketin açılış töreninde konuşan Yıldız Holding Satış Direktörü Özer Şimdi, selden etkilenen esnaf ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Türkiye'nin en büyük toptan ve perakende markası olarak ülkenin 72'inci vilayetinde 183'üncü mağazanın açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Şimdi, Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürmekten, istihdama katkı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Şimdi, şunları kaydetti:

"Bölge ticaretine ve istihdamına önemli katkılar sağlıyoruz. Umuyoruz ki Cizre mağazamızda bu işleri daha başarılı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Şırnak ve Cizre, her daim tarihte medeniyetlere ev sahipliği yapmış çok köklü bir kültürden gelerek geleceğe hazırlanan güzide bir ilimiz ve ilçemiz. Bölgenin güçlenmesine, ticaretine, istihdamına katkı sunmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda açılışını yapacağımız mağazamızda 8 bin çeşit ürün satacağız. Sizleri mağazamızda ağırlamaktan her zaman onur duyacağız. Mağazamızda bireysel müşterilerimize satış yaparken aynı zamanda dijital deneyimle de Cizre'yi tanıştıracağız. Evlerinizden, ofislerinizden zaman kaybetmeden 'Tıkla gel al' uygulamasını kullanarak sipariş girip buradan anında ürün almanın zevkini yaşayacaksınız. Sizleri mutlaka bu deneyimi yaşamaya davet ediyorum. Otel, restoran müşterilerimize hem burada hizmet sunmaya, hem de araçlarımızla adreslerine ürün götürmeye devam edeceğiz."

- "Toptan fiyatına perakende alışveriş yapmak güzel bir avantaj"

Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı da toptan mağazacılıkla beraber mağaza dışında şu anda yaklaşık 2 bin 800 "şube seç" marketçilik işiyle ilgilendiklerini belirterek, bunların tamamının bayiler tarafından yönetildiğini söyledi.

Balcı, "Esnafın, bakkalın, marketimizin kendi dükkanında ticaretine devam edebilmesi ve ulusal marketlerle rekabet edebilmesi için hem onlara ürün tedarikinde hem de ürünün devamında hizmet vermeye çalışıyoruz. 72 vilayetimizde marketlerimiz var, 9 vilayetimiz kaldı. İnşallah onları da zaman içerisinde açacağız. Gittiğimiz yere rekabet getiririz. Toptan fiyatına perakende alışveriş yapmak güzel bir avantaj. Bölge insanımız da toptan alışveriş yapmayı seviyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Süleyman Baran'ın okuduğu dua ile mağazanın açılışı yapıldı.

​​​​​​​Açılışa, Cizre Belediye Başkanı Güler Yerbasan, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

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