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İngiliz ekonomistten TCMB yorumu: Gerçekçi değerlendirme

İngiliz ekonomistten TCMB yorumu: Gerçekçi değerlendirme

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti İngiliz Ekonomist Timothy Ash, Türkiye’nin ikinci enflasyon raporunu ilişkin, “Karahan'dan inandırıcı, gerçekçi değerlendirme. Kulağa oldukça şahin geliyor” ifadelerini kullandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artışla yüzde 38’e güncellendiğini açıkladı.

ENFLASYON MAYIS AYINDA ZİRVEYİ GÖRECEK

Enflasyonun öngörülerden yüksek geldiğini belirten Karahan, zirvenin mayıs ayında yüzde 75-76 seviyesinde görüleceğini söyledi. Rezerv ve kur hedeflerinin olmadığı ifade eden Karahan, swap kanallarında yetkinin TCMB'de olmadığını bildirdi. Karahan, asgari ücret konusunda da tavsiyenin söz konusu olmadığını kaydetti.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti İngiliz Ekonomist Timothy Ash'ten TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı enflasyon raporuna ilişkin bir paylaşım geldi.

Ash, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tahmin edin ne oldu? Türkiye'nin yeniden düzgün bir merkez bankası var. Tekrar hoş geldiniz. Etkileyici bir enflasyon raporu sunumu. İnandırıcı - gerçekçi - uygun şekilde şahin. Tünelin ucundaki ışığı görebiliyorum - gelen tren şimdi diğer yöne gidiyor.

Fatih Karahan ve ekibine ilişkin bir mesaj da paylaşan Timothy Ash, “Fatih Karahan - Cevdet Akçay ve Hatice Karahan: tam bir TCMB ekibi. Üç Merkez Bankası Silahşörleri. TCMB enflasyon raporu soru-cevap oturumunda parkın tozunu attırdılar. Şeffaf, açık, samimi, profesyonel” yorumunda bulundu.

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