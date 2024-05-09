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İstanbul'da deprem tatbikatında yüksekten düşen AFAD çalışanı yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da deprem tatbikatında yüksekten düşen AFAD çalışanı yaralandı

 Bakırköy'de, okulda yapılan deprem tatbikatı sırasında halatın kopması sonucu 5 metre yüksekten düşen AFAD çalışanı yaralandı.

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Bakırköy Anadolu Lisesi'nin bahçesinde AFAD çalışanları, öğrencilerin de izlediği deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Bu sırada, AFAD ekibinden Y.Ç. bağlı bulunduğu halatın henüz belirlenemeyen nedenle kopması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.

Hastaneye kaldırılan Y.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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