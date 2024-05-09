İstanbul'da deprem tatbikatında yüksekten düşen AFAD çalışanı yaralandı
Bakırköy'de, okulda yapılan deprem tatbikatı sırasında halatın kopması sonucu 5 metre yüksekten düşen AFAD çalışanı yaralandı.Abone ol
Bakırköy Anadolu Lisesi'nin bahçesinde AFAD çalışanları, öğrencilerin de izlediği deprem tatbikatı gerçekleştirdi.
Bu sırada, AFAD ekibinden Y.Ç. bağlı bulunduğu halatın henüz belirlenemeyen nedenle kopması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.
Hastaneye kaldırılan Y.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.