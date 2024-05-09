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PFDK'dan Ali Koç'a ceza şoku: 60 gün...

PFDK'dan Ali Koç'a ceza şoku: 60 gün...

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildiğini açıkladı. Verilen bu ceza sebebiyle Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçında stadyumda yer alamayacak.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildiğini açıkladı. 

Yapılan açıklamada, ''FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.'' ifadeleri kullanıldı. 

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